Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, presentó una estrategia integral para revitalizar el sector editorial y fomentar el hábito de la lectura bajo el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Una de las propuestas centrales busca implementar una tasa impositiva de cero para librerías con el fin de aliviar sus cargas financieras y asegurar la supervivencia de negocios medianos e independientes.

Claudia Curiel de Icaza explicó que estas medidas buscan fortalecer de manera sostenible a toda la cadena productiva, desde los autores y editoriales hasta llegar al público lector.

Claudia Curiel de Icaza impulsa tasa cero para establecimientos con 90% de ingresos por venta de libros

La tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para establecimientos que obtienen el 90% de sus ingresos por la venta de libros es una propuesta fiscal incluida en el Paquete Económico 2027 (dentro de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación).

Fue presentada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, y forma parte del Programa de Fortalecimiento al Fomento a la Lectura.

Claudia Curiel de Icaza y Paco Ignacio Taibo II presentan política integral para fortalecer el libro y la lectura (@claudiacurieldeicaza / Instagram )

Para acceder al beneficio fiscal de la tasa cero de IVA, al menos el 90% de los ingresos totales del contribuyente en el año inmediato anterior deben provenir explícitamente de la venta de libros.

Se excluye a tiendas departamentales, supermercados u otros comercios donde la venta de libros es marginal o accesoria. De este modo, la autoridad hacendaria busca direccionar el estímulo a librerías pequeñas y medianas e independientes con vocación librera exclusiva o prioritaria.

La propuesta fue desarrollada conjuntamente por la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Si bien la edición de libros ya contaba con beneficios fiscales, las librerías debían absorber el IVA en sus gastos operativos fundamentales (como renta del local, electricidad, telefonía e internet). La tasa cero busca dar liquidez directa y sostenibilidad a la cadena de distribución.

Claudia Curiel estimó que esta renuncia recaudatoria representará entre 200 y 250 millones de pesos anuales para el sector.

Claudia Curiel impulsa política integral “en favor de la lectura y del ecosistema del libro”

Además de la propuesta fiscal de tasa cero de IVA para librerías, la política integral para fortalecer el libro y la lectura presentada por la Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura Económica (FCE) contempla otras medidas:

Compra masiva de libros para bibliotecas públicas (50 millones de pesos)

Se destinará una bolsa de 50 millones de pesos para renovar y actualizar los acervos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. La convocatoria abrirá el 21 de septiembre.

La compra priorizará a editoriales mexicanas independientes, pequeñas y medianas. Los grandes grupos editoriales solo podrán participar mediante una propuesta única que agrupe a sus distintos sellos para evitar la concentración de los recursos.

A diferencia de las compras de gobiernos anteriores, las adquisiciones serán evaluadas por un comité lector plural en función de lo que demandan los propios usuarios de las bibliotecas.

Se darán prioridad a temas de historia de México, literatura mexicana, divulgación científica y literatura infantil.

Impulso a las ferias del libro en los estados (5 a 8 millones de pesos)

Se destinará un fondo conjunto entre la Secretaría de Cultura y el FCE de entre 5 y 8 millones de pesos para respaldar ferias estatales del libro pequeñas y medianas.

Descentralizar la oferta cultural, hacer circular los libros en diversas regiones del país y generar mercado directo para editoriales y librerías regionales.

Rehabilitación e infraestructura de la Biblioteca Vasconcelos (14 millones de pesos)

Se asignaron cerca de 14 millones de pesos para obras de rehabilitación, mantenimiento, mejora de conectividad, infraestructura y acervo en el marco del 20.º aniversario de la Biblioteca Vasconcelos.

Del 25 al 27 de septiembre se realizará una celebración con la participación de 22 editoriales y librerías, así como presentaciones, talleres, música y charlas con autoras, autores e ilustradores.

Colección masiva de autoras mexicanas

Por solicitud directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se publicará una colección con obras de 20 autoras mexicanas, sumando un total de 1 millón de ejemplares que se distribuirán hacia finales de año.

Apoyo e interlocución con editoriales en situación vulnerable

La estrategia contempla entablar conversaciones y esquemas de apoyo con editoriales históricas en riesgo financiero (como Ediciones Era) para asegurar la permanencia de sus catálogos y su aportación al pensamiento nacional.