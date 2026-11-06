El sábado 7 de noviembre a las 5:30 pm en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) se vivirá la segunda edición de Voces vivas, salvando al fuego, organizado por la Secretaría de Cultura encabezada por Claudia Curiel de Icaza.

La secretaria compartió que en esta edición del programa de “educación artística” se reunirán más de mil niñas y niños de 28 estados y 181 municipios para la puesta en escena monumental, coro, orquesta monumental y poesía en distintas lenguas indígenas.

Claudia Curiel presenta voces vivas, salvando al fuego en el Zócalo

En la mañanera del pueblo del 6 de noviembre de 2026 con Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Cultura, informó de la segunda edición de la fiesta de culturas comunitarias.

En esa ocasión, será voces vivas, salvando al fuego, una puesta en escena monumental que se presentará en el Zócalo de la CDMX el 7 de noviembre a las 5:30 pm con entrada gratuita.

En ella, se podrá ver la participación de más de mil niñas y niños de 28 estados y 181 municipios que prepararon esta puesta en escena monumental que estará acompañada de coro, orquesta y poesía en 17 lenguas indígenas.

Secretaría de Cultura presenta la puesta en escena voces vivas, salvando al fuego. (Tomada de video/@gobiernodemexico)

Claudia Curiel de Icaza informó que esta fiesta de cultura es “la más grande del programa de educación artística comunitaria en espacio público” y ayuda a fomentar la hermandad entre las infancias.

Secretaría de Cultura presenta la puesta en escena voces vivas, salvando al fuego. (Tomada de video/@gobiernodemexico)

Asimismo, apuntó que quiénes no puedan acudir al Zócalo a ver voces vivas, salvando al fuego, podrán verlo en el Canal 22 a partir de las 6:30 pm.

¿De qué trata voces vivas, salvando al fuego?

Claudia Curiel de Icaza informó que la puesta en escena monumental, voces vivas, salvando al fuego, es un relato tradicional en donde se comparte la historia del tlacuache que robó el fuego para compartirlo con la humildad.

Asimismo, en voces vivas, salvando al fuego, se tiene como protagonista a una mariposa monarca que es “símbolo de la migración y la comunidad”.

La secretaria también apuntó que voces vivas, salvando al fuego, es de la dirección de escena de Jesusa Rodríguez.