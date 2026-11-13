El pleno de la SCJN avaló que se apliquen sanciones a médicos en casos de lesiones derivadas por la práctica en los que se determine que se incurrió en negligencia médica.

Ante ello, organizaciones sindicales de médicos emitieron un comunicado en el que fijaron su posición ante la resolución y se pronunciaron a favor de ampliar el marco regulatorio en la materia.

Fijan médicos posición ante fallo de la SCJN sobre responsabilidades penales en casos de negligencia

Luego del fallo de la SCJN sobre la responsabilidad penal por negligencia médica, organizaciones que aglutinan médicos se pronunciaron a favor de actualizar la legislación en la materia.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

En un comunicado reconocieron la postura de la Corte en torno a que una complicación no constituye negligencia médica ni implica responsabilidad penal automática para los médicos tratantes.

Sin embargo, señalaron que actualmente miles de profesionales de la salud trabajan en entornos de saturación hospitalaria, insuficiencia de personal, infraestructura limitada y falta de insumos.

Al señalar que las anteriores se tratan de condiciones ajenas al trabajo de un médico, indicaron que el fallo de la SCJN sobre las decisiones clínicas no tomó en cuenta dichas condiciones.

Por eso, advirtieron que no puede exigirse a los médicos responder por fallas del sistema y pidieron fortalecer la investigación, la valoración pericial y el debido proceso en casos de negligencia médica.

En suma, al solicitar un marco legislativo más amplio aseveraron que no buscan impunidad, sino justicia y pidieron al Congreso una ley a la altura de los médicos y de la responsabilidad penal.

Médicos se pronuncian ante la SCJN por fallo sobre responsabilidad penal por negligencia médica (Especial)

¿Qué resolvió la SCJN?

La SCJN resolvió el 11 de noviembre de 2026 que los médicos sí pueden enfrentar responsabilidad penal por lesiones culposas, pero solo si se acredita un deber de cuidado incumplido durante su práctica.

El caso llegó al Pleno por un neurocirujano de la CDMX vinculado a proceso tras dos cirugías con tornillos transpediculares que redujeron permanentemente la movilidad de una pierna.

Al resolver el amparo en revisión 257/2026, la SCJN precisó que los artículos 60 y 291 del Código Penal Federal exigen acreditar negligencia médica concreta para fincar responsabilidad penal.

Durante el análisis, los ministros subrayaron que la medicina es un actividad de medios y no de resultados, por lo que un resultado adverso no basta para acreditar negligencia médica de los médicos.

En ese sentido, la SCJN aclaró que los protocolos y normas identifican deberes de los médicos, pero no crean delitos mientras la norma no viola la libertad de trabajo ni la mínima intervención penal.

Ante ello, no absolvió ni condenó al neurocirujano, pero tampoco determinó negligencia médica ni responsabilidad penal y devolvió el expediente al tribunal colegiado para revisar los datos de prueba.