Como parte de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión”, el gobierno de México confirmó la detención de 27 integrantes de la red de extorsionadores denominada ‘Los Alfas’, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaban en el Valle de Toluca del Estado de México.

A través de su cuenta de X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en un operativo encabezado por la Fiscalía del Estado de México y en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales se desarticuló a la célula criminal de ‘Los Alfas’.

El operativo se llevó a cabo en inmuebles ubicados en los municipios de Toluca y Zinacantepec, municipios clave dentro de la zona de operación de Los Alfas en el Valle de Toluca.

Los Alfas: Detienen a Alberto, El Alfa, líder de grupo de extorsionadores del CJNG en el Valle de Toluca

De acuerdo con Omar García Harfuch, entre los 27 detenidos, se encuentra Eduardo Alberto ‘N’, alias ‘El Alfa’, identificado como líder del grupo de extorsionadores ‘Los Alfa’ y presunto ex policía de Michoacán.

El Alfa era un objetivo prioritario de las autoridades federales, por ser considerado uno de los principales generadores de violencia en la región.

De forma inicial, fue detenida Nélida Alejandra ‘N’, pareja sentimental de El Alfa, quien es investigada por encubrimiento, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias oficiales.

Posteriormente, en un cateo realizado en una propiedad en Toluca fueron detenidos cinco presuntos integrantes del grupo criminal, identificados como: César Edwin ‘N’,Arturo César ‘N’,Rodolfo ‘N’,Antonia ‘N’ y Gabriela Maricela ‘N’.

En un cateo en San Luis Mextepec, Zinacantepec, se detuvieron a otras 18 personas de Los Alfas.

Asimismo, durante el operativo contra el grupo de extorsionadores en Zinacantepec fueron halladas dos personas secuestradas y también se encontró un cadáver en descomposición dentro de un pozo, quien fue identificado como J.E.G. y quien tenía un reporte de desaparición desde el 23 de julio. Además se aseguraron armas de fuego, narcóticos y vehículos con reporte de robo.

Finalmente, El Alfa, Ángel Luis ‘N’ y Margarito ‘N’ fueron detenidos cuando iban a bordo de un vehículo.

¿De qué se acusa a ‘Los Alfas’?

Los Alfa son acusados por las autoridades cometer delitos de alto impacto como:

Extorsión a comerciantes

Secuestro

Robo con violencia

Venta de estupefacientes

Homicidios contra grupos rivales para controlar territorios dentro del Valle de Toluca

Los detenidos usaban vestimenta táctica similar a uniformes oficiales, vehículos robados o con alteraciones, armas de fuego para simular ser parte de las autoridades y así pasar desapercibidos para evitar ser investigados.