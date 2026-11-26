La Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, acusó a Enrique de la Madrid de incurrir en el clasismo por una propuesta de cobro de impuestos que planteó.

Así lo advirtió en una publicación en la que respondió al ex militante del PRI, en la que defendió las políticas públicas que se ha puesto en marcha durante el gobierno actual.

Que hoy sean las mayorías del pueblo de México las principales beneficiarias de las políticas públicas, después de décadas de abandono, no justifica su clasismo. Citlalli Hernández

Cabe destacar que en su propuesta de impuestos, Enrique de la Madrid planteó que aquellos que no votaron por Morena tendrían que pagar menos que los que sí lo hicieron.

Citlalli Hernández acusa a Enrique de la Madrid de clasismo por propuesta de impuestos

El exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique de la Madrid, planteó una polémica propuesta que está relacionada con el cobro de impuestos en México.

Por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de X, el político señaló que quienes hayan votado por Morena, tendrían que pagar cuotas más altas que aquellos que no.

Ante el planteamiento del mexiquense, Citlalli Hernández se lanzó en su contra, debido a que lo acusó de clasista, pues sentenció que muestra su desprecio por “justicia social”.

Citlalli Hernández acusa clasismo de Enrique de la Madrid por propuesta de impuestos (@CitlaHM/X)

Citlalli Hernández sentenció que la propuesta de impuestos es ridícula, pues podría reducirse a que busca quienes no apoyen a Morena tengan una menor carga fiscal.

Asimismo, aseveró que el fondo de la propuesta de Enrique de la Madrid es justificar y normalizar que las élites sigan evadiendo los impuestos cuando el gobierno no se alinea a sus intereses.

Incluso, resaltó que todo indica que para los ricos el pago de impuestos solo es válido y debe ser visto como una obligación cuando el gobierno sí protege sus privilegios.

¿Por qué Enrique de la Madrid quiere que votantes de Morena paguen más?

La crítica que Citlalli Hernández contra Enrique de la Madrid se lanzó debido a que en su propuesta, el expriísta sostuvo que se debe aplicar un principio de “a menor representación, menor tributación”.

En su publicación, el político apuntó que aquellos que no votaron por Morena tendrían que tener una menor carga fiscal, porque en términos prácticos su “voto vale menos”.

Al abundar en detalles de su planteamiento, dijo que en el caso de quienes sí votaron Morena, se puede aseverar que están “sobrerrepresentados”, hecho por el que aseveró que deben pagar más.