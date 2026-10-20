Un intercambio entre Carolina Viggiano y Lilia Aguilar desató un debate sobre Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sus referencias al sistema de salud de Dinamarca y acusaciones de clasismo.

Carolina Viggiano cuestionó las condiciones del sistema de salud de Dinamarca y afirmó que AMLO nunca visitó este país, puntualizando que el expresidente era “un inculto e ignorante”.

Lilia Aguilar, diputada federal del Partido del Trabajo (PT), señaló que las declaraciones de Carolina Viggiano reflejaban el clasismo de la oposición y la razón por la que no tienen el apoyo del pueblo.

Lilia Aguilar acusa clasismo en debate con Carolina Viggiano sobre AMLO y sistema de salud de Dinamarca

Durante la mesa de debate de López-Dóriga, Carolina Viggiano dijo que AMLO estaba muy equivocado cuando comparaba el sistema de salud de México con el de Dinamarca.

Carolina Viggiano hizo referencia a Noruega como un país de primer mundo, destacando que cuenta con un sistema de salud desarrollado, por lo que, en lugar de que AMLO mencionara a Dinamarca, tuvo que decir Noruega.

Viggiano cuestionó si AMLO conocía realmente Dinamarca, señalando que ella tampoco había ido y expresó sorpresa por las condiciones del país, pues el expresidente dijo que México estaba mejor que Dinamarca.

Estoy segura que López Obrador no conocía Dinamarca porque yo no lo conozco. Nunca creí que estuvieran tan jodidos. Carolina Viggiano, senadora del PRI

Lilia Aguilar reaccionó a los comentarios de Carolina Viggiano y dijo que estos reflejaban el clasismo que existe dentro de su partido. La diputada retomó el tema en redes sociales:

Los del PRIAN solitos demuestran qué tipo de pensamiento tienen, sin necesidad de que alguien lo remarque. Un pensamiento clasista, discriminatorio hacia el pueblo. Lilia Aguilar, diputada del PT

La diputada Lilia Aguilar comentó que el PRIAN no debería de asombrarse el por qué no tiene el apoyo de la gente, pues con los comentarios clasistas que hacen, “la gente no se ve representada por ellos”.