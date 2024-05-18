Alejandro Armenta, candidato al gobierno de Puebla por Morena denunció a su contrincante Eduardo Rivera por llamar “morenacos” a militantes de dicho partido durante un mitin.

De acuerdo con Armenta, el candidato al gobierno de Puebla por la coalición PAN, PRI, PRD, se comportó de manera condenable al insultar y discriminar a los poblanos que no comparten sus ideas.

Eduardo Rivera se enfrentará en las casillas en las elecciones 2024 de Puebla el próximo 2 de junio contra:

Alejandro Armenta condena clasismo de Eduardo Rivera; exige disculpa pública por llamar “morenacos” a militantes de Morena

Alejando Armenta condenó el clasismos que mostró el candidato del PRIAN Eduardo Rivera al llamar “morenacos” a los militantes de Morena durante un mitin.

Los dichos del Rivera fueron compartidos en redes sociales, donde internautas condenaron la discriminación mostrada por el candidato de oposición e incluso hicieron un llamado al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para castigar dichos actos.

Durante el evento, Eduardo Rivera hacía referencia a los comicios anteriores, donde ganaron el municipio de Puebla por 21 puntos porcentuales. Asimismo, dijo que las encuestas lo ponen hasta por 20 puntos debajo de Alejandro Armenta, candidato de Morena, PT y Partido Verde.

“Las encuestas con el 15, 20, 18 puntos de desventaja y no le va a poder ganar a los morenacos, perdón, a los de Morena” Eduardo Rivera

Tras la expresión de Rivera, Alejandro Armenta condeno “la forma tan despectiva” a la que se refirió a los poblanos “que no comparten sus ideas”,

Asimismo, le exigió una disculpa pública por sus muestras de clasismo al combinar la palabra “naco” con el adjetivo de los militantes de Morena, “morenista”.

Alejandro Armenta además señaló que esa es “la verdadera cara del prianismo, que opta por dividir y denosta al pueblo”.

“Es condenable la forma tan despectiva como el candidato del PRIAN se refirió a las y los poblanos que no comparten sus ideas. Te recuerdo, Eduardo, que si aspiras a gobernar se debe de honrar el respeto a todas y todos. Esta es la verdadera cara del prianismo, que opta por dividir y denosta al pueblo. ¡LAS Y LOS POBLANOS NO MERECEN ESE TRATO! Te exijo una disculpa pública, es lo mínimo que le debes a Puebla.” Alejandro Armenta

Es condenable la forma tan despectiva como el candidato del PRIAN se refirió a las y los poblanos que no comparten sus ideas. Te recuerdo, Eduardo, que si aspiras a gobernar se debe de honrar el respeto a todas y todos.



Esta es la verdadera cara del prianismo, que opta por… https://t.co/VMFUc8HyDa — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) May 18, 2024

Eduardo Rivera comparte disculpas por “expresión incorrecta” tras llamar ‘morenacos’ a militantes de Morena

Luego de que se hiciera viral el video donde llama “morenacos” a los militantes de Morena, Eduardo Rivera compartió un video en el que se disculpa por su “expresión incorrecta”.

El candidato del PRIAN resaltó que “un buen gobernante” sabe reconocer sus errores y se disculpó con aquellos que se hayan sentido ofendidos con su declaración clasista.

Cabe destacar que el video de Eduardo Rivera donde se disculpa tiene una duración de apenas 36 segundos, de los que alrededor de 15 fueron para disculparse.

“Hice una expresión incorrecta de mi parte. Aquellas personas que se hayan sentido ofendidas les ofrezco una disculpa. Un buen candidato, un buen gobernante sabe reconocer sus errores y enmendarlos” Eduardo Rivera