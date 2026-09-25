Citlalli Hernández: “No sorprende que Salinas Pliego se sienta cómodo con políticos que recortan derechos laborales”

Citlalli Hernández, coordinadora de Morena, criticó a Ricardo Salinas Pliego, luego de que el empresario se reunió con distintos políticos latinoamericanos durante su visita en la ciudad de Nueva York.

A través de redes sociales, Citlalli Hernández señaló que “no sorprende” que Salinas Pliego se sienta cómodo con políticos como Javier Milei, Daniel Naboa y Luis Caputo, dada su afinidad ideológica.

Citlalli Hernández critica cercanía de Salinas Pliego con políticos que impulsan recortes a derechos laborales

Ricardo Salinas Pliego difundió en redes imágenes sobre su encuentro con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, durante su visita a Nueva York.

Salienas Pliego se reúne con Javier Milei y Daniel Naboa (Captura de pantalla)

El empresario señaló que se reunió con Milei y Caputo, a quienes calificó como sus “amigos” y con quienes habría hablado de inversión, empleo, libertad y la administración de los recursos públicos.

Asimismo, Salinas Pliego informó sobre su encuentro con Daniel Noboa, con quien conversó sobre los retos de Hispanoamérica y proyectos que puedan generar oportunidades de inversión y empleo.

Salienas Pliego se reúne con Javier Milei y Daniel Naboa (Captura de pantalla)

Las reuniones de Ricardo Salinas Pliego desataron la crítica de Citlalli Hernández, señalando la postura del empresario frente a gobiernos y políticos que han impulsado reformas laborales cuestionables.

Citlalli Hernández destacó la comodidad con la que Ricardo Salinas Pliego convive con políticos en contra de los derechos laborales, que defienden los privilegios de pocos y son dóciles a Donald Trump.

“No sorprende que Salinas Pliego se sienta tan cómodo con políticos que recortan derechos laborales, atacan la soberanía de México, se dan beneficios fiscales millonarios y se muestran dóciles frente a Donald Trump. Es el proyecto que siempre ha defendido, uno en el que los privilegios de unos pocos están por encima de los derechos de la mayoría”. Citlalli Hernández

Citlalli Hernández: “No sorprende que Salinas Pliego se sienta cómodo con políticos que recortan derechos laborales” (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que, en febrero de 2026, Javier Milei impulsó una reforma laboral, en la que modificó aspectos como las jornadas de trabajo, indemnizaciones, vacaciones y condiciones relacionadas con el derecho de huelga.