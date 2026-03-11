Citlalli Hernández reveló las sanciones que enfrentó Ricardo Salinas Pliego tras las agresiones digitales en su contra, consideradas violencia política de género.

“Yo presenté una queja contra Ricardo Salinas Pliego por el uso sistemático de la violencia, no por el debate público o político, sino por expresiones que denigraban mi persona, por mi físico y mi apariencia” Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres

Durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, la secretaria de las Mujeres explicó que el INE ordenó al empresario retirar las publicaciones en X, aunque la medida no fue acatada y el TEPJF se declaró incompetente para resolver el caso.

Hernández subrayó que, más allá del proceso legal, la denuncia pública contra Ricardo Salinas Pliego generó una “sanción social” frente a este tipo de conductas.

Estas fueron las sanciones que recibió Ricardo Salinas Pliego tras las agresiones a Citlalli Hernández

Sobre la denuncia presentada, Citlalli Hernández explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) admitió su queja y solicitó al empresario retirar las publicaciones que constituían violencia política de género.

Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con la secretaria de las Mujeres, el tribunal finalmente se declaró incompetente para resolver el caso. Aun así, existía una medida cautelar que ordenaba al empresario eliminar los mensajes, la cual no fue acatada.

Hernández también señaló que ni el titular de la cuenta ni la propia plataforma retiraron los contenidos denunciados, pese a que se trataba de publicaciones que ejercían violencia política de género en su contra.

Ante ello, la funcionaria cuestionó el papel de las plataformas digitales frente a este tipo de violencia.

Citlalli Hernández señala que hubo “sanción social” tras el caso

La secretaria de las Mujeres explicó que finalmente decidió no continuar con el proceso legal contra Ricardo Salinas Pliego por violencia política de género derivada de las agresiones digitales.

Subrayó que hacer público el caso permitió generar una sanción social frente a este tipo de conductas.