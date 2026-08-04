Citlalli Hernández, presidenta del Comité Nacional de Elecciones de Morena, lanzó un duro mensaje contra Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y TV Azteca, al recordar la toma de las instalaciones de CNI Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite, ocurrida en diciembre de 2002.

La dirigente morenista evocó la existencia de CNI Canal 40, al que calificó como un espacio de “buen periodismo”, y criticó la intervención encabezada por TV Azteca hace más de dos décadas en una pelea más con Salinas Pliego.

Qué tiempos cuando existía CNI, Canal 40 y había periodismo y debate serio.



Crecí viendo las noticias ahí, hasta que un ladrón profesional ￼realizó la "toma del Chiquihuite" el 27 de diciembre de 2002 y se robaron el canal para TV Azteca.



Dato histórico, #ParaNoOlvidar. — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) August 4, 2026

“Ladrón profesional”: el mensaje de Citlalli Hernández a Ricardo Salinas Pliego por CNI Canal 40

En su publicación, Citlalli Hernández llamó “ladrón profesional” a Ricardo Salinas Pliego al recordar la toma de la planta transmisora de CNI Canal 40, ubicada en el Cerro del Chiquihuite.

La morenista aseguró que veía ese canal de noticias cuando era niña, pero afirmó que dejó de hacerlo tras la intervención de TV Azteca.

Asimismo, sostuvo que la toma de las instalaciones representó un robo y pidió no olvidar ese episodio, al considerarlo un hecho que debe permanecer en la memoria histórica del país.

¿Qué pasó en el Cerro del Chiquihuite entre CNI Canal 40 y Ricardo Salinas Pliego?

El hecho al que hizo referencia Citlalli Hernández ocurrió en diciembre de 2002, cuando TV Azteca tomó el control de la planta transmisora de CNI Canal 40, ubicada en el Cerro del Chiquihuite, en medio de un conflicto legal y comercial entre ambas empresas.

Años antes, Corporación de Noticias e Información (CNI), encabezada por el empresario Javier Moreno Valle, y TV Azteca firmaron un acuerdo mediante el cual la televisora aportaría capital y comercializaría los espacios publicitarios a cambio de una opción para adquirir hasta el 51% de las acciones de la empresa.

Sin embargo, dos años después, Moreno Valle acusó a TV Azteca de incumplir los compromisos financieros y de vulnerar las cláusulas de independencia editorial.

Como consecuencia, CNI dio por terminado el contrato de manera unilateral y retiró de su programación los contenidos de TV Azteca.

Posteriormente comenzó una disputa legal. Ricardo Salinas Pliego sostenía que CNI debía cumplir el contrato o pagar una indemnización, además de reclamar los derechos de operación de la frecuencia.

En ese contexto, TV Azteca tomó por la fuerza las instalaciones de CNI Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite con un grupo de entre 20 y 30 hombres armados y encapuchados, según quedó registrado en diversos reportes periodísticos de la época.

Tras los hechos, TV Azteca afirmó que la ocupación de Canal 40 se realizó de manera pacífica y con respaldo legal, al argumentar que existía una resolución de un tribunal arbitral que le permitía reanudar las operaciones.