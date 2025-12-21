La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández niega boicot en contra de Ricardo Salinas Pliego y lo acusa de difundir mentiras para denostar a las demás personas.

“Soy una persona de principios, ideales y de mucho valor, si hubiese hecho un llamado, lo sostendría, pero no fue así” Citlalli Hernández

A través de su cuenta de X, Citlalli Hernández respondió las críticas de Ricardo Salinas Pliego y lo señaló por presuntamente usar su poder mediático y económico para incitar al odio en su contra.

Citlalli Hernández niega boicot en contra de Ricardo Salinas Pliego

Tras la acusación de Ricardo Salinas Pliego por un presunto boicot a sus empresas en especial a TotalPlay, Citlalli Hernández rompió el silencio y así le contestó al empresario.

Citlalli Hernández niega boicot y responde a críticas de Salinas Pliego (@CitlaHM / X )

En una publicación en X, Citlalli Hernández señaló que Ricardo Salinas Pliego es irresponsable al acudir a su poder mediático y económico para incitar al odio.

Citlalli Hernández puntualizó que Ricardo Salinas Pliego solo difunde mentiras y denosta a las demás personas y es algo que todos los mexicanos conocen.

“Lo que es irresponsable, señor @RicardoBSalinas, es hacer uso de su poder mediático y económico para incitar al odio, para difundir mentiras y denostar a las demás personas. Eso es lo que usted representa y la mayoría de los mexicanos lo saben” Citlalli Hernández

De manera contundente, Citlalli Hernández le señaló a Ricardo Salinas Pliego que no debe construir una mentira de una expresión que dio durante una plática con jóvenes y que fue sacada de contexto.

“NO CONSTRUYA MENTIRAS alrededor de una expresión descontextualizada en una charla que tuve con jóvenes” Citlalli Hernández

Citlalli Hernández aseguró que nunca incitó a un boicot en contra de Ricardo Salinas Pliego, pues de haberlo hecho lo sostendría ya que es una persona de principios.

Además, le pidió a Ricardo Salinas Pliego que se tranquilizará pues nadie le quería hacer daño , pero es un hecho conocido que debe impuestos y es algo que no está bien.

“Serénese un montón porque nadie quiere hacerle daño, sólo que es público y sabido que debe impuestos y eso no está bien” Citlalli Hernández

Citlalli Hernández acusó a Ricardo Salinas Pliego de utilizar bots para difundir mentiras y odio en su contra.

Citlalli Hernández, secretaria de Las Mujeres (Especial)

Estas fueron las críticas de Ricardo Salinas Pliego por las que Citlalli Hernández le respondió

A través de X, Ricardo Salinas Pliego compartió un mensaje en donde señaló que era muy irresponsable por parte de Citlalli Hernández incitar a la violencia y odio desde un recinto público.

Ricardo Salinas Pliego cuestionó que en su papel de secretaria, Citlalli Hernández buscó que miles de familias se queden sin trabajo en vísperas de la Navidad.

Cree que las palabras de Citlalli Hernández solo reflejan su deseo de venganza.

“Es muy irresponsable, @CitlaHM. Incitar a la violencia y al odio desde un recinto público, en su papel de cecretaria, en contra de 12,480 familias mexicanas y, además, buscar que sea en plena Navidad el momento para dejarlas sin trabajo y en la calle, pinta de cuerpo entero su hambre de venganza” Ricardo Salinas Pliego

En su mensaje, Ricardo Salinas Pliego señaló que si Morena pudiera medir el peso de las palabras de Citlalli Hernández y las consecuencias que tienen ya la habían despedido.