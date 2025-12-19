Habría nuevo choque entre Citlalli Hernández y Ricardo Salinas Pliego, ante un presunto boicot de Totalplay.

En redes sociales circula el video de un evento en el que la titular de la Secretaría de las Mujeres menciona un boicot a empresas, entre ellas la de Totalplay de Ricardo Salinas Pliego.

Salinas Pliego vs Citlalli Hernández: nuevo choque por boicot a Totalplay

Ante dicho video, Ricardo Salinas Pliego respondió sin mencionar a Citlalli Hernández con el señalamiento de que es una servidora pública la que persigue a empresarios, al llamar a un boicot a Totalplay.

En este sentido, Ricardo Salinas Pliego defendió con la aseveración de que se dedica a generar empleos, por lo que pregunta “por qué estarán tan enojados” si piden bloquear sus empresa.

Ricardo Salinas Pliego añade que las declaraciones de Citlalli Hernández llaman a movilizarse en su contra, pese a que ya les confirmó que va a pagar su deuda.

Ricardo Salinas Pliego vs Citlalli Hernández (Captura de pantalla)

Citlalli Hernández aclara supuesto boicot a Totalplay de Ricardo Salinas Pliego; esto dijo

En redes se compartió un video de una plática en el Congreso de Ciudad de México dada por Citlalli Hernández, en donde señaló que se podría boicotear a empresas como Totalplay.

Al respecto, Citlalli Hernández aclaró en sus redes sociales que no hizo ningún llamado desde su posición institucional, sino que en la conversación hablaron de las formas de hacer activismo.

Por lo que, en creencia de la resistencia civil, dijo que no se deben consumir productos de empresas que la financian.

Referente a Ricardos Salinas Pliego, Citlalli Hernández mencionó a jóvenes de la generación Z que si se cree que debe pagar los impuestos, no se debe comprar en sus empresas hasta que pague.