Citlalli Hernández afirmó que las personas que incumplan los principios éticos de Morena deberán enfrentar consecuencias, en medio del debate sobre la actuación de los integrantes de su movimiento.

“Todas las personas que fallen a los principios éticos que hemos impulsado tendrán consecuencias”. Citlalli Hernández, coordinadora de Morena

Durante una mesa de debate en el programa de López-Dóriga, Citlalli Hernández sostuvo que Morena debe mantenerse bajo los principios como la honestidad, la austeridad y la vocación de servicio.

Citlalli Hernández adelanta consecuencias para quienes no respeten los principios de Morena

Ante los cuestionamientos sobre la actuación de integrantes de Morena y los mecanismos internos para atender posibles faltas, Citlalli Hernández adelantó que habrá consecuencias para quienes fallen a los principios.

Citlalli Hernández endurece el mensaje a quienes no respeten los principios de Morena (Cuartoscuro / Mario Jasso)

De acuerdo con la morenista, mantener esos principios no implica solamente defenderlos en el discurso, sino también contar con mecanismos internos para revisar posibles incumplimientos.

Por esto, Citlalli Hernández señaló que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena cuenta con atribuciones para revisar los presuntos casos y determinar las medidas correspondientes.

Sin embargo, Citlalli Hernández defendió que los órganos internos del partido deben actuar cuando existan elementos para iniciar procedimientos contra militantes, y no solo cuando haya especulaciones de opositores.

Citlalli Hernández reiteró que Morena se rige bajo los lemas de “no mentir, no traicionar y no robar”, asegurando que el movimiento está compuesto por personas honradas y buenas.

De frente al reclamo de la oposición, Hernández sostiene que en Morena “no creen en la impunidad” y afirma que se realizan investigaciones e, incluso, ya hay personas investigadas y detenidas.