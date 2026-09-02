Ana Lilia Rivera Rivera afirmó que la congruencia en el ejercicio del poder será determinante para consolidar la transformación y mantener la confianza del pueblo, ante los nuevos retos que enfrenta el movimiento en Tlaxcala.

La senadora con licencia sostuvo que no basta con asumir un discurso transformador, sino que es necesario que las decisiones y los actos de quienes tienen responsabilidades públicas correspondan con los principios que dicen defender.

Si somos congruentes en el ejercicio del poder, entonces el pueblo lo reconocerá; pero si no somos congruentes en ese ejercicio, el pueblo lo observará y vendrán desilusiones y tristeza. Ana Lilia Rivera Rivera, Senadora con licencia.

Ana Lilia Rivera pide regresar a los principios de Morena

Rivera Rivera consideró que el ejercicio del poder obliga a regresar a los principios que dieron identidad a Morena: no robar, no mentir y no traicionar.

La aspirante a la Coordinación de Morena en Tlaxcala señaló que estos valores deben mantenerse como una referencia permanente para quienes participan en la vida pública y, particularmente, para quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

En ese sentido, afirmó que la ciudadanía distingue entre los discursos y los hechos, por lo que será la congruencia la que determine quién mantiene la confianza de la gente.

La morenista expresó que la transformación implica una “revolución de las conciencias”, cuyo propósito debe ser moralizar el poder público y romper con prácticas que durante décadas alejaron a las instituciones de las necesidades de la ciudadanía.

Finalmente, Rivera Rivera sostuvo que la nueva etapa de la transformación debe construirse sobre principios, honestidad y cercanía con el pueblo, al considerar que el poder público no representa un privilegio personal, sino una responsabilidad que debe ejercerse con ética y con la convicción de servir a quienes hicieron posible el cambio.