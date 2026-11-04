Citlalli Hernández se pronunció para desmentir un comunicado que estuvo circulando vía redes sociales a nombre de Morena.

En dicho documento se hacía mención de los supuestos próximos coordinadores para las alcaldías de la CDMX, información que Citlalli Hernández señaló como falsa.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena reiteró que el comunicado no corresponde al partido y que tampoco es de carácter oficial.

Citlalli Hernández hace un llamado a la militancia de Morena tras falso comunicado

En su mensaje de aclaración, Citlalli Hernández hizo un llamado a la militancia de Morena y a la ciudadanía en general.

Hernández pidió a ambas partes que consultaran los canales oficiales del partido para atender a noticias y comunicados en torno a procesos internos y nombramientos.

Citlalli Hernández (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Esta no es la primera vez que desde Morena se tiene que desmentir un falso comunicado que comenzó a circular en redes sociales.

En mayo de este año se difundió un escrito con logotipos y señas oficiales del partido pidiendo a sus representantes que no viajaran a Estados Unidos.

Pero, al igual que en el reciente caso, el escrito no se había publicado en los canales oficiales de Morena, por lo que también fue desmentido a la brevedad.

Con el llamado reciente de Citlalli Hernández, es la segunda vez que presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena pide unión y claridad en las filas del partido.

Anteriormente, hizo un llamado similar rumbo a las elecciones del próximo 2027, solicitando a la militancia no caer en provocaciones ni información falsa que puedan generar conflictos internos en el partido.