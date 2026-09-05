En un evento masivo en la Plaza de las Tres Culturas, Citlalli Hernández afirmó que Morena priorizará perfiles honestos con buena reputación y una trayectoria íntegra rumbo a 2027.

“En el próximo proceso interno vamos a cuidar a nuestro movimiento y vamos a cuidar que las y los que nos representen sean las mejores personas” Citlalli Hernández

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones enfatizó que el objetivo principal es consolidar la Cuarta Transformación mediante la selección de candidatos con reconocimiento ciudadano que prioricen el bienestar social.

Citlalli Hernández defendió la integridad del movimiento frente a las críticas de la oposición y los intereses extranjeros.

Citlalli Hernández Mora asegura que Morena va por mejores perfiles rumbo al 2027

Citlalli Hernández Mora, en su rol de presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, aseguró que la dirigencia cuidará el próximo proceso interno.

Citlalli Hernández afirma que van por mejores perfiles para 2027 (Citlalli Hernández)

Esto con el objetivo de procurar que los mejores perfiles representen a Morena en la elección intermedia de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 31 Congresos locales y alrededor de 2 mil municipios.

Asimismo, Citlalli Hernández Mora pidió certidumbre a la militancia sobre este proceso y evitar enfrentamientos entre grupos, sino colocar la unidad por encima de cualquier liderazgo particular.

Además, recordó enfáticamente que para las elecciones 2027 la militancia de Morena “no lucha por cargos” ni para pelearse por porras en las plazas públicas.

Sino para lograr que el país se transforme de fondo y que todas las personas accedan a derechos como vivienda, educación, alimentación y un salario digno.

“No luchamos por cargos, no luchamos para salir de la elección y ganar solamente, no luchamos para pelearnos entre porras en las plazas. Luchamos para que este país se transforme hasta que todas las personas tengan todos los derechos, hasta que todas las personas tengan dónde vivir, tengan un salario digno, puedan comer tres veces al día, hasta que todas las personas puedan estudiar y cumplir sus sueños” Citlalli Hernández

Citlalli Hernández afirma que van por mejores perfiles para 2027 (Citlalli Hernández)

Citlalli Hernández Mora sostiene que Morena tiene la “autoridad política y moral” necesaria para hablar

Durante la asamblea masiva en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Citlalli Hernández Mora abordó temas fundamentales de organización, principios e ideología partidista para el movimiento.

Sostuvo que Morena tiene la “autoridad política y moral” necesaria para hablar y defenderse.

“Es un orgullo ser de la cuarta transformación. Tenemos autoridad política y moral, porque aquí hay hombres y mujeres honestas” Citlalli Hernández

Aseguró que las campañas de la oposición que intentan llamarlos delincuentes, narcos o corruptos son mentiras que la mayoría del pueblo de México no cree.

“Porque ese intento de narrativas de llamarnos delincuente, de narcos y corruptos, no solo está basado en la mentira, sino que la mayoría del pueblo de México no la cree, porque no confiamos, porque esa clase política del basurero de la historia está comandada por quienes hoy derrotados política y electoralmente quieren volver al poder a través de las mismas prácticas de siempre: la mentira, las narrativas, la manipulación mediática, la difusión del odio” Citlalli Hernández

Calificó a la oposición de “chiquita, chiquitita” y acusó a sus líderes de querer actuar como “tapete de los intereses extranjeros con la ilusión de volver al poder”.

“Y ahora, en este momento del mundo tan difícil, en el momento más complejo, quizás de la humanidad, de la historia moderna en medio de guerras, de invasiones, de intereses económicos de unos cuantos queriendo meterse a las decisiones de los países, tenemos a esa oposición chiquita, chiquitita, queriendo ponerse de tapete de esos intereses extranjeros con la ilusión de volver al poder” Citlalli Hernández

Frente a esto, instó a la militancia a defender de forma decidida el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante cualquier intento de injerencia extranjera.