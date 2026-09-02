Ariadna Montiel descartó divisiones internas en Morena rumbo a las elecciones 2027 y aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación se mantiene cohesionado.

“Nosotros mantenemos la unidad. No se preocupen por nosotros, estamos muy unidos y felices” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena.

En conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena acusó a la oposición y a periodistas como Carlos Loret de Mola de intentar frenar el proyecto político mediante narrativas recurrentes.

“Se convierten en jueces, ministerios públicos, investigadores, determinan quién es amigo de quién... A todas luces es una narrativa permanente que no les sirve, Ahí nos mantenemos. Debe quedar claro: estamos unidos, trabajando y unidos venceremos” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena.

En ese sentido, Ariadna Montiel respaldó las palabras de Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno, al destacar la unidad, igualdad y bienestar como ejes del “segundo piso” de la transformación.

“Es una narrativa que han construido, en la que nosotros no vamos a caer en la división, quisieran que nos dividiéramos...” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena. (YouTube)

Ariadna Montiel respalda palabras de Sheinbaum

Minimizando los presuntos roces internos en Morena, Ariadna Montiel -de 52 años- respaldó las palabras de Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno, sobre la unidad, igualdad, justicia y bienestar, ejes principales del Movimiento de la Cuarta Transformación.

”Por eso la presidenta llamó a su proyecto, a esta etapa del movimiento, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena.

En ese sentido Ariadna Montiel hizo énfasis en que el interés de Morena es el bienestar del pueblo mexicano por el que ha sentado las bases de la lucha democrática tal y como lo hizo desde un inicio su fundador Andrés Manuel López Obrador.