La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que Felipe Calderón llegó a la presidencia mediante un fraude luego de que este celebrara el 20 aniversario de la elección de 2006, en la que resultó ganador.

A través de redes sociales, Ariadna Montiel respondió a Felipe Calderón y aseguró que el gobierno del expresidente panista representó un periodo de corrupción y de violencia, que afectó a miles de mexicanos.

Ariadna Montiel acusa que Felipe Calderón llegó a la presidencia mediante un fraude

Felipe Calderón recordó en sus redes que hace 20 años fue electo como presidente de México, destacando que, si bien hubo luces y sombras en su gobierno, siempre tomó decisiones por el bien del país.

“Hoy hace 20 años ganamos las elecciones más competidas en la la breve y joven democracia mexicana. La elección dio paso a un gobierno que, con luces y sombras, no dudó en tomar decisiones por el bien de México. Gracias a los millones de mexicanos que lo hicieron posible.” Felipe Calderón

Felipe Calderón, expresidente de México. (@FelipeCalderonH)

Ariadna Montiel aprovechó esta publicación para acusar que Felipe Calderón llegó a la presidencia mediante un fraude y sin legitimidad, lo que lo habrían llevado a declarar la supuesta guerra contra el narcotráfico.

Asimismo, Ariadna Montiel señaló que durante el gobierno de Felipe Calderón no hubo luces, solo sombras, pues la guerra dejó ”miles de víctimas, familias fracturadas, soberanía vendida y una paz que nos arrebataron”.

La dirigente nacional de Morena aprovechó para defender el proyecto de la Cuarta Transformación y aseguró que, con ellos, el pueblo de México sí decidió un cambio de rumbo en las urnas, no como el fraude en 2006.

Este intercambio revive el polémico episodio de las elecciones presidenciales de 2006, en las que la diferencia de votos entre Felipe Calderón y AMLO fue mínima, por lo que se denunciaron irregularidades.