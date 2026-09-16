Luego de presentar a los coordinadores de Morena para 3 estados más, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, descartó la posibilidad de realizar una segunda encuesta en las entidades ya definidas.

“No tenemos segundas rondas de un estado que haya sido presentado” Ariadna Montiel

Así lo advirtió al señalar que una vez que se presentaron a los virtuales candidatos a las gubernaturas rumbo a las elecciones 2027, no habrá más encuestas sobre el tema.

No obstante, Ariadna Montiel expuso que lo que sí se ejecutará es un análisis profundo sobre los resultados que definieron a los respectivos coordinadores estatales de Morena.

Morena presenta hoy a sus coordinadores de Quintana Roo, Zacatecas y Baja California rumbo a 2027 (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Morena no hará segundas encuestas para coordinadores en estados ya definidos

El martes 15 de septiembre de 2026, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena presentó a los perfiles designados para encarar los trabajos territoriales rumbo a las elecciones 2027 en 3 estados del país.

A lo largo del día, el CEN dio a conocer que los coordinadores para los estados de Baja California, Quintana Roo y Zacatecas serán Julieta Ramírez Padilla, Eugenio “Gino” Segura Vázquez y Verónica Díaz Robles respectivamente.

Luego de ello, la dirigente nacional de Morena advirtió que tanto para las 3 entidades en cuestión, como para las otras 7 que ya están definidas, no habrá marcha atrás ni cambios en los perfiles elegidos.

“No tenemos segundas rondas de un estado que haya sido presentado. Ha sido presentado bajo el acuerdo que hemos construido” Ariadna Montiel

Declaró que no se tiene contemplado realizar segundas encuestas, pues resaltó que los coordinadores seleccionados se escogieron bajo los acuerdos construidos con antelación.

Por eso, Ariadna Montiel sentenció que al no haber segunda encuesta, lo consiguiente es avanzar en el proceso correspondiente que implica “caminar en las tareas organizativas” con los coordinadores.

Resultados de encuestas de Morena se revisarán, garantiza Ariadna Montiel

Luego de cerrar la puerta a la posibilidad de llevar a cabo segundas encuestas para la elección de coordinadores estatales, Ariadna Montiel adelantó que lo que sí habrá es una revisión de los resultados.

Con respecto al punto, la dirigente de Morena dijo que las consideraciones y observaciones de los aspirantes sí se toman en cuenta, como el caso de lo planteado por José Narro en Zacatecas.

El diputado, explicó Ariadna Montiel, pidió ejecutar una “revisión profunda del estudio”, lo que afirmó que se va a discutir mañana miércoles 16 de septiembre.

Ante el proceso de revisión, garantizó que se va a efectuar con total apertura y de la mano de los mismos aspirantes a las coordinaciones estatales que no fueron seleccionados.