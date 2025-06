El periodista Ciro Gómez Leyva volvió a decir que no hará conjeturas sin pruebas respecto a quién lo mandó a matar y por qué, a la vez que calificó como error retórico haber dicho al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que a un amigo no se le dispara a la cabeza.

Tras recordar que rectificó un día después de decirlo y lo planteó de otra manera ante AMLO, dijo que lo hizo porque había construido mal la frase y en lugar de afirmación la replanteó como pregunta .

Así lo contó a Saskia Niño de Rivera, activista en temas de sistema penal mexicano y personas privadas de la libertad, quien previamente ha entrevistado a El Bart, el sicario que intentó matar al periodista.

“Hace unas semanas me enojé mucho y dije “a un amigo no se le dispara a la cabeza”… ya después escuché lo que había dicho… se la dejo como pregunta presidente, “¿a un amigo se le hace esto… a un amigo se le dispara a la cabeza?” Fue un exceso retórico, de alguna manera ofrecí disculpas, mal construida la frase” Ciro Gómez Leyva

¿Cuáles son las teorías de Ciro Gómez Leyva sobre su intento de asesinato? Crimen de Estado no está descartada

Ciro Gómez Leyva recordó que tiene cuatro líneas de hipótesis respecto a quién lo mandó a matar, aunque ninguna es concluyente a hasta ahora.

Una cuarta línea de teorías sería la de Crimen de Estado, aunque dijo que detalles sobre ello serán revelados en el libro que sale a inicios de 2025 y que se proyecta se titulará ‘No me pudiste matar’.

Otras de sus teorías son la personal, sobre alguien que se quiso cobrar a balazos un agravio, aunque dijo que en esos momentos vivía una etapa tranquila de su vida.

Una más de sus teorías es lo que llama la descomposición, debido a que cualquiera se siente con la capacidad de hacer lo que sea y alguien lo pudo haber querido matar para daña a otro.

De la misma manera no descarta que su trabajo periodístico haya sido una motivación, aunque de ahí se desprenden decenas de posibilidades debido a la diversidad de temas en los noticieros.

Ciro Gómez Leyva agradece que El Bart haya planeado matarlo “limpiamente”

Ciro Gómez Leyva hizo otra polémica declaración en la que dijo agradecer que El Bart lo iba a matar de manera rápida y sin sufrir, ya que en sus declaraciones ha declarados “atrocidades” mucho más fuertes .

“Son capaces de hacer cosas atroces… tomó la decisión de matarme limpiamente… no me iba a hacer sufrir, o se iban a meter con terceros… eso también lo valoro, pudo haber sido un secuestro… con maltrato, pudieron haber involucrado a otra persona”, dijo a Saskia Niño de Rivera.