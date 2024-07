Héctor Martínez Jiménez, El Bart, aclaró que no le pediría disculpas a Ciro Gómez Leyva por intentar matarlo en diciembre de 2022, tras el atentado que realizaron en su contra.

Así lo compartió en una entrevista cuyos fragmentos han sido retomados por Ciro Gómez Leyva, quien aún no conoce el móvil de su intento de homicidio, pues ni El Bart lo sabe.

El Bart, señalado como uno de los autores materiales del atentado contra el periodista, se encuentra r ecluido en el penal Santa Martha Acatitla , en donde espera la sentencia por el delito cometido.

Sin embargo, el sicario de un grupo criminal no se muestra arrepentido de los hechos, e incluso señala que solo se trataba de “un paciente más”.

El Bart mató al conductor de la motocicleta del atentado contra Ciro Gómez Leyva (Gabriel Cabello/ SDPnoticias.com)

“Si lo tuviera en frente ni le pediría disculpas ni nada, o sea nada más qué quieres o qué esperas, no sé, es una pregunta muy buena. La verdad no sé qué, pero de entrada no le pediría disculpas porque es arrepentirme de lo que ya hice (¿y no te arrepientes?) no. No me gusta arreglar las cosas con un perdóname, menos este tipo, sí sé buscar el perdón y todo pero con está persona no, al final y al cabo yo lo veía como un paciente más”. El Bart

El Bart expone los motivos por lo que querían muerto a Ciro Gómez Leyva

En entrevista con Saskia Niño de Rivera, El Bart también expuso los motivos por los que se pudo mandar matar a Ciro Gómez Leyva, aunque aclaró que él no conoce el móvil de los hechos .

El sicario compartió que, para él, la orden de asesinato se dio porque el periodista sacaría una nota en donde “hablaría de más”, ya que, a su parecer, “ese es el tema con los periodistas”.

El Bart también afirmó que los comunicadores desconocen que las personas con las que “se meten”, en ocasiones, tienen “un paro más arriba de ellos”.

“Yo siento que es porque iba a hablar de más, ese es el tema con los periodistas que por querer sacar su nota luego se meten con quien no deben o hablan de más”. El Bart

Incluso, acusó que s on muchos los periodistas asesinados en México y cuyos asesinos no han sido detenidos , pues nadie “hace nada”; y agregó que él pensó que formaría parte de ellos.

No obstante, en su caso particular no se les avisó que la camioneta en donde viajaba Ciro Gómez Leyva era blindada y por eso falló, pues de conocer la protección del auto él no habría participado en el ataque.

“¿Cuántos periodistas han matado y no ha pasado nada? No han agarrado a nadie”. El Bart

El Bart asegura que su condena por el atentado a Ciro Gómez Leyva será menor a 13 años

Si bien señaló que no está arrepentido del atentado contra Ciro Gómez Leyva, El Bart explicó que para él su error fue fallar al intentar matar al periodista.

Según su explicación, que el periodista continúe con vida se dio por el error que cometió quien lo investigaba, al omitir que viajaba en una camioneta blindada.

En su caso, el error de El Bart habría sido no desistir de su intento de homicidio cuando se percató del blindaje del vehículo en donde se trasladaba el periodista.

Con todo eso, señaló que no está arrepentido, y que, pese a que en un principio calculaba que estaría 30 o más años en la cárcel, ahora su condena podría ser de 13 años o menos.

“Ya tengo 34, ahorita me están dando una probabilidad de 13 o menos (años de sentencia)”. El Bart

La entrevista del sicario que intentó matar a Ciro Gómez Leyva, y que tendría una lista de delitos y ejecuciones a su nombre, será transmitida por el podcast “Penitencia”.