Héctor Martínez, alias ‘El Bart’ y quien que atentó asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva, habría recibido órdenes de un supuesto líder político.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, habría sido un líder político quien dio órdenes a ‘El Bart’ de atentar contra la vida de Ciro Gómez Leyva.

Señaló que a ‘El Bart’, sicario cuyos jefes trabajan para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), le ordenaron callar sobre el atentado al periodista.

No obstante, a la fecha se desconoce públicamente quién o quiénes son los autores intelectuales del intento de homicidio.

La detención de Héctor Martínez, ‘El Bart’ y presunto autor material del atentado contra Ciro Gómez Leyva, se concretó gracias a un tatuaje que el sicario tiene en el pómulo izquierdo.

El sicario que intentó matar a Ciro Gómez Leyva cree que su peor error fue no haberlo hecho

Y es que tras cometer el intento de asesinato contra Gómez Leyva, el criminal se huyo a Michoacán, en donde se escondía en una casa de seguridad.

El Bart solamente salía de su escondite para recibir comida; fue entonces cuando fue captado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y al analizar la imagen tomada, se confirmó que se trataba de él por el tatuaje en su pómulo.

Su detención en enero de 2023 fue gracias a un trabajo coordinado del área de Inteligencia de SSC-CDMX, agentes de la Fiscalía CDMX, con el apoyo de la Fiscalía de Michoacán y el Ejército mexicano.

Durante una entrevista desde la cárcel en Hermosillo, Sonora, con Saskia Niño de Rivera, El Bart hizo fuertes declaraciones sobre el intento de asesinato contra Ciro Gómez Leyva.

El sicario refirió que su peor error fue no haber concretado el asesinato de Ciro Gómez Leyva, pues ello generó implicaciones mediáticas que a la postre derivaron en su detención y encarcelamiento.

Consideró que de haber asesinato al periodista, él seguiría libre y con el dinero que obtuvo por ejecutar el ataque.

“No sabía (que iba a terminar en prisión).

Pensé yo, mi idea era (él) muerto (y yo) libre con dinero. Esa era mi pensamiento: lo mato, me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato, se enfrían las cosas, coronado y ya (...)

—¿Entonces el peor error de tu vida fue no haberlo matado?—

Así es”

Héctor Martínez, 'El Bart'