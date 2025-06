Ciro Gómez Leyva aclaró que no reconoció a Nemesio Oseguera “el Mencho” y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los autores intelectuales de su atentado, ocurrido el 15 de diciembre de 2022.

Ciro Gómez Leyva aseguró que “es incorrecto” señalar que él aceptó que el crimen fue ordenado por el Mencho, pues tiene dudas sobre los testimonios que existen hasta el momento del intento de homicidio en su contra.

Las palabras del periodista se dieron luego de que previamente se señaló que los testimonios de los involucrados en el crimen arrojan que el CJNG fue quien ordenó el atentado en su contra.

Sin embargo, Gómez Leyva denunció que hay inconsistencias en las declaraciones de los mismos, mientras que la historia sobre el autor intelectual parece concertada, por lo que emitió dudas.

Ciro Gómez Leyva aclara que nunca aceptó que el Mencho y el CJNG ordenaron su atentado

Ciro Gómez Leyva dijo que “hubo una confusión” sobre la columna en donde Héctor De Mauleón señaló que las declaraciones de los detenidos por el atentado contra el periodista apuntan a que alguien cercano al CJNG los contrató para realizar el homicidio.

Sin embargo, afirmó que él, después de leer, subrayar y escribir sobre el tema, tiene dudas de dichos testimonios, por lo que las notas en donde se afirma que reconoce al Mencho y al CJNG como los que ordenaron el atentado no son ciertas.

“Decir que yo reconozco que el CJNG dio la orden de atacarme, no es cierto, no solo es impreciso, no es cierto, nunca he aceptado eso”, subrayó el periodista en Radio Fórmula.

Ciro Gómez Leyva acusa inconsistencias en declaraciones de los detenidos por su atentado

El periodista afirmó que son quienes realizaron el atentado en su contra quienes acusan al CJNG de ordenar el ataque, y precisó que “además lo dicen de forma concertada dándole forma a una versión muy parecida”.

No obstante, Ciro Gómez Leyva refirió que aunque la versión es muy parecida en algunos puntos, e n muchos otros es muy contradictoria a lo que contaron minutos después de intentar asesinarlo la noche del 15 de diciembre.

Ejemplificó que en el caso de “el Bart”, identificado como Héctor Eduardo Martínez Jiménez y quien disparó en contra de Gómez Leyva, relató en sus llamadas que recibió la orden de asesinar al motociclista que lo acompañó en el atentado, y describió cómo realizó tal acto.

Sin embargo, a meses de dicha llamada, “ahora dice que no, que quien manejaba la motocicleta era otro tipo que está detenido”, mismo que pidió el juicio abreviado y adelantó que se declarará culpable de cometer el atentado.

En ese sentido, Ciro Gómez Leyva sentenció que “a juzgar por la información no hay elementos para pensar con seriedad que ese grupo (el CJNG) haya sido el responsable,” en el entendido de que sea una corporación y obedezca a un mando.

Igualmente, enfatizó que a dos años del atentado en donde intentaron asesinarlo no se ha concretado quién y por qué mandó a asesinarlo.