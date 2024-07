Héctor Eduardo Martínez Jiménez, el sicario que fue detenido por intentar matar sin éxito al periodista Ciro Gómez Leyva, ofreció una entrevista tras las rejas.

Durante la entrevista que le hizo Saskia Niño de Rivera, el sicario que es conocido por su apodo de “El Bart”, dio su opinión sobre lo que ocurrió en el caso y reveló algunos detalles del mismo.

Entre los temas que abordó, el sujeto que se encuentra preso en el Cefereso 1 de Hermosillo, Sonora, dijo que su peor error fue no haber concretado el asesinato de Ciro Gómez Leyva.

Para Héctor Eduardo Martínez Jiménez, sicario conocido como “El Bart”, el motivo por el cual se encuentra detenido tras intentar matar a Ciro Gómez Leyva, es que no concretó el crimen.

Así lo declaró durante una entrevista que ofreció para el polémico podcast “Penitencia” de Saskia Niño de Rivera, en el cual contó varios detalles del intento de homicidio y dio su opinión del caso.

Sobre los hechos que ocurrieron la noche del 15 de diciembre de 2022, el sicario confesó que al ser contratado para cometer el crimen, consideró que se trataría de un asesinato más en su cuenta.

Lo anterior debido a que señaló que no tenía idea que las implicaciones mediáticas por el intento fallido de homicidio en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, lo llevarían a prisión.

En especial cuando dijo, en el “México mágico” se han cometido decenas de asesinatos contra periodistas que se mantienen en la impunidad, por lo que nunca se imaginó hasta donde llegaría el caso.

El sicario que intentó matar a Ciro Gómez Leyva cree que su peor error fue no haberlo hecho

En ese sentido, “El Bart” concluyó que el error más grande que cometió no solo en su intento por matar a Ciro Gómez Leyva, sino durante toda su vida, fue no haber concretado el asesinato.

“No sabía (que iba a terminar en prisión).

Pensé yo, mi idea era (él) muerto (y yo) libre con dinero. Esa era mi pienso, lo mato, me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato, se enfrían las cosas, coronado y ya (...)

—¿Entonces el peor error de tu vida fue no haberlo matado?—

Así es”

Héctor Eduardo Martínez Jiménez. Sicario que intentó matar a Ciro Gómez Leyva