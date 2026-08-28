Tras más de 3 meses de protesta, finalmente la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) del IPN, resolvió levantar el paro por medio de un proceso de consulta.

“Se ha manifestado una decisión mayoritaria de la UPIITA a favor de levantar el paro y avanzar hacia la recuperación de las actividades institucionales en el IPN”. Dirección de Educación Superior del IPN

Una vez que termine el proceso de validación y se haga oficial la entrega de las instalaciones, se informarán las fechas para retomar las actividades y las medidas para asegurar un regreso ordenado.

Desde finales de mayo, la comunidad estudiantil había tomado diferentes planteles —incluido el Canal Once— para exigir mejoras en la infraestructura y la destitución del Director General.

UPIITA levanta paro tras más de 3 meses de protesta en el IPN

UPIITA decidió levantar el paro después de un proceso de consulta

En un comunicado, la Dirección de Educación Superior del IPN señaló que la decisión de levantar el paro fue tomada como resultado preliminar de un proceso de consulta en la UPIITA.

Aunque todavía falta formalizar la entrega de sus instalaciones, ubicadas en la alcaldía Gustavo A. Madero, el organismo señala que la mayoría se manifestó a favor de regresar a clases.

La decisión fue calificada por el IPN como un acto de responsabilidad, madurez y buena voluntad por parte de la comunidad, que “ha privilegiado el diálogo, la construcción de acuerdos y el interés colectivo”.

“La decisión de avanzar hacia el levantamiento del paro constituye una oportunidad para reconstruir los espacios de diálogo, fortalecer nuestra comunidad y continuar trabajando en favor de UPIITA y del IPN IPN

Estudiantes del IPN denuncian presión a trabajadores de Canal Once por daños a instalaciones (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Estudiantes de IPN denunciaban presuntas irregularidades en recursos

Desde el 22 de mayo de 2026, estudiantes del IPN ocuparon diversas escuelas e instalaciones, incluida la señal de Canal Once, como protesta por la falta de recursos y las malas condiciones de la infraestructura.

En específico, escuelas como la UPIITA y otras del IPN exigían: