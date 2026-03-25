Zamir Andrés Fajardo Morales, representante de 65 personas juzgadoras señaló que hay 5 implicaciones de la reforma judicial en México que son antidemocráticas.

Por ello, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que quedara claro que el Estado mexicano no permitiría una revisión en el derecho interno, señaló el abogado.

Asimismo, destacó que la CIDH fijó un plazo de 4 meses improrrogables para que el gobierno de México presente sus observaciones; además de valorar dar trámite prioritario a la petición de los juzgadores.

Las 5 implicaciones de la reforma judicial en México que CIDH evalúa a petición de juzgadores

Luego de que la CIDH remitiera al Estado mexicano la petición de medidas cautelares contra la reforma judicial en México ante el llamado de 65 juzgadores y juzgadoras en por la violaciones a sus derechos humanos.

El proceso ante la CIDH podría tener efectos en la imagen internacional de México, su marco jurídico y la estabilidad de su sistema judicial, señaló el abogado Zamir Andrés Fajardo Morales.

En este sentido, existen 5 implicaciones para la reforma judicial y el Estado mexicano en el marco de los Derechos Humanos. Estas son:

Plazo límite: El Estado mexicano debe responder a la petición en un plazo máximo de 4 meses sin posibilidad de prórroga. Riesgo de condena internacional: México enfrenta posibles condenas por su estabilidad judicial ante posibles violaciones a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Pérdida de experiencia judicial: La reconfiguración del sistema judicial implicaría una ruptura en la carrera judicial y una posible pérdida de conocimiento técnico con la salida de los juzgadores experimentados. Señalamientos sobre la calidad democrática: Cuestionamientos sobre la calidad democrática de México, con posibles riesgos de retroceso institucional vinculados a la reforma judicial. Limitaciones en la vía interna: Con los cambios legales, existen menos mecanismos internos para impugnar la reforma judicial, lo que ha llevado el caso a instancias internacionales.

CIDH podría resolver admisibilidad y fondo petición de juzgadores por reforma judicial en México

Zamir Andrés Fajardo Morales señaló que se abrió la puerta a las instancias internacionales ante la falta de mecanismos internos para resolver las peticiones de los juzgadores respecto a la aplicación de la reforma judicial.

Asimismo, destacó que la CIDH, ante la relevancia del caso, podría no sólo resolver la admisibilidad de la petición presentada por 65 juzgadores y juzgadoras, sino resolver el fondo en un mismo informe.

Con ello, el proceso internacional se aceleraría pues, de acuerdo con el reglamentos de la comisión, cuando la violaciones al acceso de justicia están relacionadas con el fondo del caso, le corresponde resolver ambos casos de manera simultánea.