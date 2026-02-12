La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso sobre la reforma al Poder Judicial, la Ley de Amparo y la Guardia Nacional que fue promovido por el PAN.

El PAN habría presentado la denuncia ante la CIDH en diciembre de 2025 bajo el argumento de que estas reformas contradicen la Constitución Mexicana y los tratados internacionales.

Germán Martínez Cázares, diputado del PAN, anunció que la CIDH aceptó el caso para impugnar la reforma judicial y la Ley de Amparo; celebró que estas leyes vayan a ser estudiadas por el ente internacional.

“Ya activamos la justicia internacional. Ya se prendió una alarma. Y yo lo vuelvo a decir, la reforma obradorista del Poder Judicial está en el banquillo de los acusados en un tribunal internacional en San José, Costa Rica”. Germán Martínez Cázares, diputado del PAN

Pese a que la CIDH admitió el caso, esto no garantiza una resolución, pues sólo se examinará si las reformas son compatibles con las obligaciones internacionales vigentes para el Estado mexicano.

El diputado Germán Martínez Cázares solicitó que se suspendan las elecciones del Poder Judicial 2027 hasta que la CIDH dicte una sentencia respecto al caso promovido por el PAN.

Respecto a la denuncia promovida ante la CIDH, Ricardo Monreal aseguró que “las reformas se hicieron bien”, además de que México no acepta la intervención de países u organismos internacionales.