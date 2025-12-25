Luego de anunciar su rompimiento con la cadena tras 20 años de trayectoria, la periodista Carmen Aristegui habló por primera vez sobre el fin de su relación laboral con CNN en Español.

“Terminamos en muy buenos términos, un periodo de 20 años, 20 años de trabajo noche tras noche, presentando entrevistas y cosas importantes para CNN en Español” Carmen Aristegui

Fue el viernes 22 de diciembre cuando Carmen Aristegui anunció oficialmente su salida de CNN en Español, fecha en la que señaló que tiene la mirada puesta en nuevos proyectos para seguir llevando información a los hogares.

Carmen Aristegui habla de nuevos proyectos tras su salida de CNN en Español

Desde su programa en vivo, Carmen Aristegui aseguró que su rompimiento con CNN en Español fue en buenos términos con un buen ciclo de trabajo, por lo que ahora se dedicará a trabajar fuertemente en Aristegui Noticias.

Carmen Aristegui deja CNN en Español (Michelle Rojas)

Asimismo, Carmen Aristegui precisó que su atención estará enfocada en el refuerzo de la alianza con Grupo Radio Centro, junto a otros proyectos y desafíos que le depare el 2026.

Como parte de su mensaje, Carmen Aristegui aprovechó para mandar un saludo a la audiencia que sigue su trabajo desde diferentes partes del mundo y envió una felicitación especial a CNN en Español.

Con su anuncio de despedida, la periodista pone fin a sus dos décadas de trayectoria en CNN en Español, cuyo programa llamado Aristegui se estrenó oficialmente el 4 de julio de 2005 .