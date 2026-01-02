Este 2 de enero del 2026, fue recibido por los capitalinos con un sismo de 6.5 con el epicentro en Guerrero y después del susto, los memes han inundado las redes sociales.

Los memes se desatan tras el sismo de este 2 de enero del 2026

Iniciando el año 2026, se registró un sismo de 6.5 que se sintió en CDMX y Área Metropolitana, causando sustos entre los capitalinos; desde la alarma que sonó en sus celulares y la alerta sísmica que sonó por los altavoces aproximadamente a las 8:00 am.

Sin embargo, pese al susto que sacudió a todos tras el sismo de este 2 de enero, muchos ya se desahogaron con los mejores memes en redes sociales.

Memes del sismo del 2 de enero 2026 (Especial )

Pues muchos de estos memes aseguran que no van ni 24 horas del nuevo año 2026, y ya los recibió con un sismo que se sintió bastante fuerte en varias zonas de la CDMX y Estado de México; otros también colocaron memes en queja de la nueva alarma que los alertó mediante sus celulares.

Incluso algunos capitalinos aseguran que estaban durmiendo o recuperándose de las fiestas de Fin de Año, cuando se despertaron de golpe ante la sacudida del sismo de este 2 de enero.

De momento, el Sismológico Nacional reportó que el sismo de este 2 de enero fue de 6.5 con un epicentro en San Marcos, Guerrero a las 7:58 am.

