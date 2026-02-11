Este fue el mensaje que Claudia Sheinbaum envió por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este 11 de febrero.

Claudia Sheinbaum aprovechó esta efeméride para invitar a todas las niñas a estudiar ciencia, recordando que antes habría un gran estigma.

Claudia Sheinbaum envía un mensaje por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Al ser cuestionada sobre la efeméride de este 11 de febrero, Claudia Sheinbaum envió un contundente mensaje por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Claudia Sheinbaum recomendó a las niñas a estudiar ciencia y recordó que antes había un estigma sobre a lo que deberían dedicarse las mujeres.

“Que estudien ciencia es algo hermosísimo” Claudia Sheinbaum

Y es que señaló que anteriormente se tenía la idea de que las mujeres no eran buenas para las matemáticas.

Situación que es completamente falsa, pero que por mucho tiempo estigmatizó a las mujeres y no permitió que se desarrollarán en la ciencia.

“Hay esta idea de que las mujeres no son buenas para las matemáticas nos estigmatizó, de que nosotros éramos buenas en el arte y que éramos buenas en algunas actividades, pero que las matemáticas no eran para las niñas y es falso” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó que es importante impulsar que las niñas estudien lo que desean, ya sea si es matemática, biología, física, ciencias sociales o cualquier otra carrera.

“Hay que impulsar que las niñas estudien, si así lo desean: matemática, biología, física, química, ciencia de datos. Todo lo que tiene que ver con las ciencias duras, también filosofía si quieren o ciencias sociales, cualquier tipo de humanidades, artes. Pero hoy es el día de la mujer en la ciencia” Claudia Sheinbaum

¿Por qué se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia?

El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia se proclamó el 22 de diciembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esto con el objetivo de promover el acceso y la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en los campos de la ciencia , la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

De esta manera se promueve la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, a través de reconocer su contribución al desarrollo económico del mundo.

El Gobierno de México asumió el compromiso de poner fin a los prejuicios, a que se invierta más en la educación de las niñas, las adolescentes y las jóvenes.

Para que tengan oportunidades de desarrollo profesional en las ciencias para impulsar su participación y protagonismo en esta área.