Ernestina Godoy dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando por cuenta propia los señalados por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, entre ellos Rubén Rocha Moya.

“La Fiscalía abrió su propia investigación y estamos investigando a los 10 servidores públicos que como ustedes saben, fueron citados ya”. Ernestina Godoy, titular de la FGR

La titular de la FGR señaló en conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados que en el caso de los funcionarios de Sinaloa los mismos ya fueron citados a declarar para el avance de la investigación.

Y añadió que el gobierno de Estados Unidos todavía no ha presentado una solicitud de extradición contra Rubén Rocha Moya con las pruebas que deben acompañarla, por lo que la FGR está a la espera de los documentos.

Caso Rocha Moya: FGR investiga a 10 señalados por Estados Unidos por cuenta propia, afirma Ernestina Godoy

En conferencia de prensa este lunes 23 de noviembre, Ernestina Godoy dio a conocer que a raíz de los señalamientos de Estados Unidos, la FGR investiga por cuenta propia a los funcionarios de Sinaloa, como Rubén Rocha Moya.

Aunque no mencionó el avance de las investigaciones, ante cuestionamientos de medios sobre si hay pesquisas contra Rubén Rocha Moya, Ernestina Godoy recordó que fue citado ante la FGR para declarar.

Asimismo, Ernestina Godoy no brindó detalles individuales sobre los funcionarios de Estados Unidos señalados, como Rubén Rocha Moya o el senador Enrique Inzunza, que sigue en su cargo.

Ernestina Godoy añadió a su vez que todas las denuncias presentadas ante la FGR son investigadas sin importar el color, aunque resaltó que sólo se basan en pruebas y documentos periciales.

Al respecto y referente a otros cuestionamientos, Ernestina Godoy aseveró que las detenciones de la FGR son realizadas cuando se tiene una orden de aprehensión.

Caso Rubén Rocha Moya: lo que se sabe a casi siete meses de ser señalado por Estados Unidos

Tras solicitar licencia por segunda ocasión el 22 de agosto, no se ha vuelto a ver a Rubén Rocha Moya en público, ni se ha pronunciado en sus redes sociales hasta este lunes 23 de noviembre.

Sin embargo, el pasado 13 de noviembre, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberar dos cuentas de pensiones de Rubén Rocha Moya, bloqueadas desde el 18 de mayo.

Entre los 10 funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos, sólo hay dos detenidos, Gerardo Mérida Sánchez, quien estaría colaborando con las autoridades de dicho país, así como Enrique Díaz Vega, en mayo de este mismo año.