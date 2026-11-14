Reportes señalan que más de 50 personas físicas y morales han sido señaladas en las denuncias por Guadalupe Taddei y las presuntas irregularidades en su gestión en el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con la información, entre los señalados en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentran familiares directos de Taddei y el contratista Alfredo Hernández Casillas.

Más de 50 personas señaladas en denuncias por gestión de Guadalupe Taddei en el INE

Investigaciones periodísticas han revelado que suman más de 50 personas físicas y morales señaladas en las denuncias por presuntas irregularidades en la administración de Guadalupe Taddei en el INE.

Las acusaciones forman parte de 15 carpetas de investigación que actualmente están en manos de fiscalías especializadas en Delincuencia Organizada, Contra la Corrupción y de Control Regional.

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Daniel Augusto)

Como parte de las investigaciones, agentes de la FGR realizaron cateos en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE, así como en la Secretaría General del organismo.

Las diligencias comenzaron a las 10:00 horas del miércoles 11 y concluyeron a las 6:00 horas del jueves 12 de noviembre. Autoridades revisaron la documentación y aseguraron información digital almacenada en equipos de cómputo.

Fuentes apuntan a que los expedientes reúnen distintos señalamientos sobre posibles actos ilícitos relacionados con las contrataciones y operaciones del INE, en las que estarían involucradas más de 50 personas.

Las investigaciones comenzaron a partir de las quejas presentadas por el PRI, PAN, seis denuncias del Órgano Interno de Control del INE, ciudadanos y otras promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El caso mantiene bajo escrutinio la gestión de Taddei y las contrataciones realizadas durante su administración, mientras continúan las investigaciones sobre el manejo de recursos y las relaciones con empresas proveedoras del INE.