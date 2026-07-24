Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, demostró mediante un audio que su cuenta en BanBajío fue cancelada luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) negara haber solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el congelamiento de cuentas.

“Al final de cuentas son temas… de gobierno, nos piden… que se cancelen cuentas donde están relacionadas personas con las que ha habido un inconveniente… sea verdad o sea mentira… no dan oportunidad de nada…” Trabajadora BanBajío

En el programa de radio de Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, fue mostrado un audio en el que Verónica Ruffo habla con una trabajadora de BanBajío que le confirma la situación.

La trabajadora de BanBajío dijo que son órdenes del gobierno por ser cercana a una persona señalada, independiente de que dichos señalamientos sean ciertos o no.

BanBajío confirma a Verónica Ruffo cancelación de su cuenta

La trabajadora de BanBajío le confirmó a Verónica Ruffo que la cancelación de su cuenta es a petición del gobierno a pesar de que no haya una sentencia de culpabilidad a personas cercanas, en referencia a su padre Ernesto Ruffo, vinculado a proceso por huachicol fiscal.

La trabajadora se disculpó con la cuentahabiente y dijo que finalmente se trata de una orden de gobierno.

Previamente, la hija de Ernesto Rufo dijo que le llegó un correo electrónico de BanBajío en el que le notifican sobre la cancelación de su cuenta.

Al momento de llamar, la trabajadora de BanBajío le detalló que tienen cinco días para retirar sus recursos mediante cheques en ventanilla o transferencias para que la cuenta quede en ceros y así culminar el trámite.

FGR aseguró que Verónica Ruffo no está investigada por huachicol fiscal

El día anterior, el Gabinete de Seguridad dijo que la FGR no pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el congelamiento de cuentas de Verónica Ruffo.

Acotó que solo se congelan las cuentas de quienes están en la investigación de huachicol fiscal, lista en la que destacó no aparece Verónica Ruffo.