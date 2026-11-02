El caso de Dafne Zapata se retomará este martes 3 de noviembre en el Centro Integral de Justicia de Altamira, en el estado de Tamaulipas, donde continuará el procedimiento penal contra Danna Yanina.

Las audiencias de Danna Yanina buscan esclarecer las circunstancias en las que murió Dafne Zapata y determinar su presunta responsabilidad en el feminicidio o, incluso, señalar a otras personas involucradas.

Tamaulipas retoma las audiencias contra Danna Yanina por el caso de Dafne Zapata

Mientras que la familia de Dafne Zapata mantiene la expectativa de que se haga justicia, se informó que las audiencias de Danna Yanina, una de las presuntas involucradas en el feminicidio, se retomarán.

El caso se remonta a julio de 2026, cuando Dafne Zapata ingresó a la Academia Militarizada Doenitz para un curso de verano, donde su estado de salud empeoró y la institución llamó a su madre.

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La Academia Militarizada Doenitz le habría informado a la madre de Dafne Zapata que la menor se sentía mal. Cuando solicitó que su hija fuera trasladada a un hospital, le comunicaron que ya había fallecido.

Como parte de las investigaciones, una jueza que lleva el caso ya vinculó a proceso a Estrellita “N” y Jorge Luis “N”, director de la academia militarizada, por su probable participación en el delito de feminicidio.

Posteriormente, el martes 28 de julio de 2026, la jueza de Control María Ciria Mora González también vinculó a proceso a Danna Yanina por su probable participación en el delito contra Dafne.

Con la reanudación de las audiencias en el caso Dafne Zapata, el procedimiento judicial continuará su curso para esclarecer lo ocurrido en la academia y establecer las responsabilidades correspondientes.