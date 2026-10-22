Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar el alcance de la denuncia presentada contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por familiares del agente estadounidense Richard Halliday.

“De la investigación que se tiene, el responsable directo es el fiscal; hasta donde yo sé, si no que lo aclare la Fiscalía, no cuentan con alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora ...Es la fiscalía de la República. La Fiscalía evaluará esta denuncia que se hizo” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Durante la mañanera del 22 de octubre de 2026, la presidenta de México señaló que las investigaciones de la FGR deberán establecer las responsabilidades que correspondan en torno a la presencia de agentes extranjeros en la entidad.

Claudia Sheinbaum indicó que aunque no hay pruebas de que Maru Campos haya ordenado el operativo en la Sierra Tarahumara, será la FGR quien lo determine.

Asimismo, Claudia Sheinbaum aclaró aspectos relacionados con el caso del exfiscal César Jáuregui y defendió la necesidad de que las indagatorias se conduzcan conforme a los procedimientos legales establecidos.

Sheinbaum explica caso del exfiscal César Jáuregui

Claudia Sheinbaum desmiente que el exfiscal César Jáuregui esté acusado de traición a la patria por desmantelar un narcolaboratorio, operación en la que participaron dos agentes de la CIA, quienes lamentablemente murieron.

Explica que su falta se debe a la participación de agentes extranjeros sin dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Primero, ni lo desmanteló él, para empezar. Segundo, quieren poner esta idea de que el gobierno de México protege criminales, no. El problema es la entrada de agentes extranjeros a hacer operaciones sin avisar, ni siquiera a la Secretaría de Relaciones Exteriores y cumplir con la Ley de Seguridad Nacional” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

En ese contexto acusó a los panistas y “calderonistas” de fomentar la idea de que Morena está coludido con grupos criminales, lo cual negó. Para sustentar lo dicho informó que durante le gestión de Andrés Manuel López Obrador los homicidios en el país redujeron un 9%, mientras que en su gobierno la disminución ha sido del 49%.

“Nosotros no establecimos, bajo ningún motivo, relaciones perversas con ningún grupo criminal o con delincuentes de cuello blanco. Nuestro aliado es el pueblo y cumplimos con la Constitución y con las leyes”, remató. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México