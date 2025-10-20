La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el ex director de Pemex, Carlos Treviño Medina, sigue detenido en Estados Unidos.

Esto luego de que se afirmara que fue puesto en libertad bajo fianza y se aprobara su permanencia en dicho país.

Desde su mañanera, Claudia Sheinbaum resaltó que, según el último informe del representante de la Fiscalía General de la República (FGR) en su gabinete de seguridad, el estatus legal de Treviño no ha cambiado.

“Me dicen que está detenido por Estados Unidos. Si hay alguna otra información la daremos en el transcurso del día. Lo que nos informó el representante de la Fiscalía es que está detenido” Claudia Sheinbaum

El pasado 14 de agosto, Claudia Sheinbaum compartió la detención de Carlos Treviño, señalado por Emilio Lozoya de recibir un soborno de alrededor de 4 millones de pesos.

Este soborno habría sido para favorecer un contrato con Odebrecht para el proyecto de la planta de Etileno XXI.

Carlos Treviño habría sido liberado; no se cedió su custodia a México

De acuerdo con Milenio, Carlos Treviño, quien cuenta con una orden de aprehensión en México por el caso Odebrecht en México, ya habría sido liberado por Estados Unidos.

Sin embargo, su liberación se habría dado sin ceder la custodia a México ni con trámite de extradición.

Según lo informado por dicho medio, el ex director de Pemex sólo permaneció bajo custodia migratoria por 10 días para posteriormente ser liberado, pues ya no se encuentra en el registro de detenidos del Servicio de Migración y Aduanas, conocido como ICE.

Asimismo, su abogado, Oscar Zamudio, señaló que Treviño no se encuentra detenido y cuenta con la protección de la solicitud de asilo, por lo que no podrá iniciarse un proceso de extradición mientras se revisa.