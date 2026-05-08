La consejera Carla Humphrey explicó por qué impugnó los nombramientos de Guadalupe Taddei en la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).

Taddei designó solo a una mujer para conformar la la Junta General Ejecutiva del INE. Ante esta disparidad, Carla Humphrey y Rita Bell López Vences presentaron una impugnación.

En entrevista con López-Dóriga, Humphrey destacó que, como órgano que vigila a los partidos para que cumplan la paridad de género, el INE también debe hacerlo internamente.

“Nosotros somos los encargados de, hacia afuera, garantizar que se cumpla la paridad, pero hacia adentro la estamos incumpliendo.” Carla Humphrey

Carla Humphrey Jordan (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Carla Humphrey impugna nombramientos de Taddei en el INE por paridad de género y falta de requisitos

Carla Humphrey explicó que la notificación sobre los nombramientos de Taddei en el INE la recibió el 28 de abril y presentó su impugnación el 5 de mayo, al no estar de acuerdo con los perfiles designados.

Respecto al designado en la Unidad Técnica de Fiscalización, Carla Humphrey dijo que no cumplía con los requisitos, específicamente, con la experiencia en labores de fiscalización y auditoría a nivel de dirección.

Asimismo, Carla Humphrey impugnó que, de los 10 nombramientos que hizo Guadalupe Taddei, solo una era mujer, violando la paridad de género para garantizar su participación.

Pese a que Taddei tiene la facultad de hacer nombramientos sin el consenso de los consejeros, hizo cambios en los ya anunciados. Tras la impugnación, la Junta General Ejecutiva del INE será conformada por 10 mujeres y 8 hombres.