Carla Humphey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría violar sus derechos políticos al truncar sus aspiraciones a la presidencia de este órgano electoral.

En entrevista para Así las cosas, Carla Humphrey dijo que nunca había habido un proceso para elegir a los consejeros del INE tan cuestionado como el que se desarrolla actualmente.

Asimismo, recordó que además de la suya, hay al menos 80 impugnaciones presentadas ante el TEPJF por las diferentes etapas de este proceso.

Carla Humphrey ya no podría aspirar a ser consejera presidenta del INE: TEPJF perfila resolver así

El TEPJF sesionará el próximo 15 de marzo, donde se buscará resolver todas las impugnaciones respecto al proceso de selección de los consejeros del INE y la consejera presidenta.

La consejera del INE Carla Humphrey aseguró que hay elementos cuestionables dentro del proyecto de resolución a su impugnación que están encaminados a violentar sus derechos político-electorales.

De acuerdo con la consejera, el proyecto que compartió el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, está encaminado a violentar sus derechos como ciudadana a postularse al cargo de presidenta del INE.

“En mi caso no se ha votado, la sesión es el día de mañana (15 de marzo)...me parece que hay argumentos muy cuestionables respecto a este proyecto que me parece que sostienen claramente que está encaminado y dirigido precisamente a violentar mis derechos político-electorales, mis derechos como ciudadana a postularme para este órgano”

Carla Humphrey resaltó que lo que está buscando es participar en el proceso de selección y no que le den la presidencia del INE, terna en la que busca participar.

Asimismo, reclamó que no se le esté permitiendo competir en igualdad de condiciones en todas las etapas del proceso para lograr formar parte de la quinteta que se presentará al Congreso de la Unión.

Por otra parte, Carla Humphrey resaltó que el proyecto del TEPJF que busca dejarla fuera de la competencia tiene inconsistencias en el sentido de que afirma que la presidencia del INE tiene facultades adicionales a las de los consejeros.

Sin embrago, esto no es así en la ley pues, de acuerdo a la Constitución, el INE está conformado por dos órganos diferentes: el Consejo General y la presidencia.

Asimismo, estos dos órganos tienen competencias y facultades diferentes entre sí, además de que las facultades de la presidencia están claramente establecidas en la ley, mientras que las de los consejeros no.

“Me parece que el proyecto hace una serie de diferencias aplicables para un caso pero no para otro. Dice que las facultades de la presidencia del INE sí son adicionales a las que tenemos las y los consejeros del INE. Yo insisto en que una consejería electoral y la presidencia no tienen las mismas atribuciones, no tienen las mismas facultades”

Carla Humphrey