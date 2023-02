Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), criticó que Lorenzo Córdova, presidente de dicho órgano electoral, esté tomando protagonismo por la polémica en torno al llamado Plan B de reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En una entrevista para La Jornada, Carla Humphrey advirtió que la polarización respecto al Plan B de reforma electoral no le conviene a México e incluso, reconoció que “tiene cosas buenas”.

A su parecer, una de las cosas buenas del Plan B es es la desaparición de la Junta General Ejecutiva.

La consejera del INE aseguró que así como tiene “cosas buenas” el Plan B, hay otras que pudieron haberse mejorado mediante el diálogo adecuado con los legisladores de todas las fuerzas políticas.

“La polarización no ayuda a nadie en el país. Hay cosas buenas en la reforma, en el plan B, y otras que pudieron haberse mejorado con un diálogo adecuado con legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos” Carla Humphrey. Consejera del INE

Pidió matizar las opiniones en torno all tema, pues dijo que actualmente parece que “todo es malo o bueno” en el Plan B de reforma electoral.

Por ello, la consejera del INE destacó que hay varios aspectos “intermedios”, muchos grises que vale la pena mencionar, aunque admitió que también hay otros que se hicieron sin el cuidado adecuado, sobre todo con miras a la próxima elección presidencial de 2024.

Carla Humphrey sostuvo que la reforma electoral debió ser en un proceso intermedio, no antes de las elecciones presidenciales.

“Nuestros debates tienen que ser en la mesa, no afuera”, pide Carla Humphrey a Lorenzo Córdova

Carla Humphrey insistió en que los debates sobre el Plan B de reforma electoral deben tartarse en la mesa y no afuera, como lo está haciendo actualmente Lorenzo Córdova.

Criticó la postura protagonista que ha asumido Lorenzo Córdova, pues consideró que los protegonismos no deberían guiar la labor del INE.

En este sentido, Carla Humphrey señaló que el árbitro electoral “casi no debe verse” y si lo hace debería ser por sus resoluciones y acuerdos.

“El árbitro electoral casi no debe verse. Debe verse por sus acuerdos, por sus resoluciones. No por otra cosa. No por estos debates y discusiones internas que se han salido del contexto muy claramente”, apuntó.

Qué sorpresa @C_Humphrey_J esposa de Santiago Nieto es consejera del INE y ataca a @lorenzocordovav. ¡Muy Extraño! pic.twitter.com/B6Tgsr2TE1 — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) February 8, 2023

En semanas recientes, Lorenzo Córdova y otros consejeros como Ciro Murayama han emprendido una fuerte defensa del INE y han asumido una postura contra el Plan B de la reforma electoral que propuse el presidente López Obrador.

Tal fue el caso de la presentación del libro ‘La Democracia no se toca. La Democracia vale, el autoritarismo cuesta’, de Ciro Murayama, donde ambos consejeros llamaron a la población a “ampararse” contra el Plan B de reforma electoral.