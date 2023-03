Carla Humphrey sí podría ser presidenta del INE, sin embargo será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien decida si la consejera electoral puede competir por el cargo.

La consejera, Carla Humphrey, interpuso un amparo en busca de que sus aspiraciones para ser presidenta del INE, no sean frenadas como determinó el Comité Técnico de Evaluación.

Ante ello, corresponde al tribunal electoral establecer si la candidatura de la actual integrante del Conejero General del INE, puede seguir o no en el proceso para ser la presidenta.

Carla Humphrey Jordan (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Tribunal electoral decidirá si Carla Humphrey puede o no ser presidenta del INE

Luego de ser descartada del proceso de elección de los 4 nuevos consejeros del INE, Carla Humphrey no desistió de sus aspiraciones para ser presidenta del organismo.

Lo anterior debido a que la actual consejera electoral, interpuso un amparo ante el tribunal electoral, en el que plantea que no tiene ningún impedimento constitucional para buscar el cargo.

Ante ello, corresponde al tribunal electoral decidir si Carla Humphrey puede o no continuar en el proceso de selección que lleva a cabo el Comité Técnico de Evaluación.

La acción se da luego de que el mismo comité, informó que Carla Humphrey no puede ser presidenta del INE, debido a que estaría ocurriendo en un caso de reelección.

Sin embargo, la consejera del INE argumenta que de ser elegida como nueva presidenta del organismo, no incurriría en una reelección, pues aspira a un cargo distinto al que tiene actualmente.

Reyes Rodríguez Mondragón revisará amparo de Carla Humphrey

De acuerdo con lo establecido en la página de seguimiento de asuntos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , el amparo de Carla Humphrey ya fue admitido.

En el portal del tribunal electoral se expone que el caso de la consejera que busca ser presidenta del INE, será revisado por el magistrado Reyes Rodriguez Mondragón .

Asimismo, se indica que al atraer el caso, se requirió al Comité Técnico de Evaluación, para que realice el trámite necesario, que se prevé en la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Carla Humphrey , consejera del INE (Carla Humphrey / Facebook)

Comité Técnico de Evaluación descartó a Carla Humphrey por impedimento constitucional;

Cabe destacar que el pasado 3 de marzo, Carla Humphrey fue descartada del proceso de selección de los 4 nuevos consejeros electorales, entre los cuales también se incluye al presidente del INE.

Así lo determinó el Comité Técnico de Evaluación, al exponer que la Constitución impide que un consejero electoral ocupe el cargo en más de una ocasión, dado que implicaría una reelección.

Además, el comité apuntó que en la Constitución también se apunta que los consejeros electorales solo pueden ostentar dicho puesto por periodo un máximo de 9 años.

Por ello, Carla Humphrey fue descartada del listado de aspirantes, ya que en la actualidad funge como consejera electoral y su etapa como tal, llega a su fin en 2029.

No obstante, la integrante del Consejo General del INE, advierte que no está buscando el mismo cargo que ocupa, razón por lo que asevera que no habría ninguna reelección.

“Son cargos distintos, soy consejera electoral y no consejera presidenta, tienen atribuciones distintas. Además, la ley señala que el Consejo General es un órgano del INE y la presidencia es otro” Carla Humphrey