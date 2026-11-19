Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que existen presiones al interior de su bancada para que se use la mayoría legislativa en la designación de la nueva presidencia del INE.

Pese a estas presiones, Ricardo Monreal expresó su rechazo al nombramiento mediante la fuerza de los votos de Morena, reiterando que el consenso dará legitimidad a la nueva presidenta del órgano electoral.

Ricardo Monreal enfrenta presiones de Morena para definir nueva titularidad del INE

Durante un breve encuentro con los medios, Ricardo Monreal aseguró que no está a favor de ejercer la mayoría de Morena para definir la nueva titularidad del INE, pues es una decisión de suma relevancia.

No soy partidario de ejercer nuestra mayoría en una decisión tan importante. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Ricardo Monreal reconoce presión en Morena por la nueva presidencia del INE (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

Al ser cuestionado sobre las posturas de sus compañeros de bancada, Monreal reconoció que existen opiniones divididas sobre utilizar la mayoría o buscar el consenso, aunque él apuesta por llegar a un acuerdo.

En entrevista con López-Dóriga, Ricardo Monreal admitió que no solo enfrenta presiones externas para acelerar la designación del INE, sino que también hay presión por parte de su bancada.

Yo también tengo presiones al interior de mi grupo parlamentario y esas presiones son aplicar la mayoría. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Monreal explicó que algunos integrantes del grupo parlamentario cuestionan por qué Morena no utiliza esa mayoría para tomar la decisión, bajo el argumento de que fue la ciudadanía quien le otorgó la representación.

El diputado de Morena insistió que si la nueva presidencia del INE no se da por consenso, esta no será aceptada por las fuerzas políticas y serán cuestionados los resultados de las elecciones de 2027.

No habrá una persona que garantice que ese puesto sea aceptado por todos si no es por consenso. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Adelantó que, si el cargo no se designa por consenso, la nueva consejera presidenta del INE siempre será cuestionada y no se recuperará la confianza en el instituto tras el caso de Guadalupe Taddei.