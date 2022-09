La Cámara de Senadores discute hoy la reforma a la Guardia Nacional que pretende aprobar la adhesión del instituto de seguridad civil a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Ello tras la discusión en comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores realizada el miércoles 7 de septiembre.

Donde con 18 votos a favor y 13 en contra se aprobó el dictamen de la reforma a la Guardia Nacional sin realizar ningún cambio al proyecto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 1 de septiembre.

En ese sentido, se tiene previsto que hoy jueves 8 de septiembre se discuta en el pleno de la Cámara de Senadores la reforma que planea cambios en:

Se tiene planeado que la discusión en la Cámara de Senadores de inicio a las 11:00 horas de hoy 8 de septiembre, para dar lectura al dictamen y posteriormente, en la segunda sesión vespertina, debatir sobre la reforma a la Guardia Nacional.

Diferentes colectivos feministas y organizaciones civiles han llamado a una clausura simbólica de la Cámara de Senadores a las 8:00 am.

Ante las protestas por el cambio de mando civil a militar de la Guardia Nacional, el acceso a la Cámara de Senadores ha sido cerrado en sus cuatro vías.

Desde las primeras horas de hoy 8 de septiembre, fueron cerrados los accesos ubicados en las calles de:

A la Cámara de Senadores sólo se permite el acceso a personas que cuenten con identificación del recinto legislativo.

El Colectivo Seguridad Sin Guerra llamó a los y las ciudadanas mexicanas, así como a quien lo desee, a cerrar las entradas de la Cámara de Senadores para evitar que se apruebe la reforma a la Guardia Nacional.

Ya que señalan que la reforma a la Guardia Nacional planea la militarización de la seguridad civil.

Por lo que citaron a las 8:00 de la mañana de este jueves 8 de septiembre a diversos colectivos feministas y organizaciones civiles a concentrarse y cerrar los accesos de la Cámara de Senadores.

Además, se indicó una clausura simbólica del inmueble ubicado en Paseo de la Reforma 135, de la colonia Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Se informó que los accesos de la Calle Madrid y Calle París ya están cerrados.

La bancada del PAN en la Cámara de Senadores ha expresado su desaprobación a la reforma a la Guardia Nacional, por lo que se espera que el voto sea en contra de la iniciativa.

Uno de los senadores panistas, Julen Rementería, solicitó en un inicio la discusión de la reforma a través de un parlamento abierto y con la asesoría de expertos, sin embargo, le fue negada la petición.

“Si no quieren hacer parlamento abierto, porque ya lo van a resolver sobre la vida de la seguridad pública de este país, en un grupo de 20 con dos días de discusión, me parece que es una muy pobre decisión y lo lamento no por ustedes, por México”.

Julen Rementería