El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que la muerte de Heidi Marian en Tamaulipas, niña que murió por una bala perdida, es la excepción a la regla en el “actuar responsable” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Desde la conferencia mañanera del 5 de septiembre, AMLO recordó que hubo una balacera entre miembros de la Sedena y un grupo delincuencial, que provocó la muerte de Heidi Mariana, de 4 años de edad.

Sin embargo, aseguró que el hecho está siendo investigado para que los responsables sean castigados y, reiteró, el caso de la muerte de la menor no es la regla en el actuar de la Sedena.

Senado: Ricardo Monreal advierte que no darán fast track a ley de Guardia Nacional

AMLO calificó como lamentable la muerte de Heidi Mariana, de 4 años de edad, por una bala perdida de una balacera entre el crimen organizado y la Sedena el 31 de agosto de 2022 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sin embargo, aseguró que el asesinato de Heidi Mariana no es la regla en el actuar de la Sedena, que calificó como responsable, pese al asesinato de la menos.

AMLO aceptó que casos de muertes por balas perdidas se pueden dar, pero esto no quiere decir que la Sedena tenga una mala actuación.

Asimismo, reiteró que la muerte de Heidi Mariana y las circunstancias de ésta fue la excepción y no la regla.

Asimismo, acusó que la muerte de la niña de 4 años fue tomada por sus opositores que, como “zopilotes”, acusaron el hecho como uno de los puntos a tratar en la discusión por la anexión de la Guardia Nacional a la Sedena.

“Se pueden dar estos casos, pero sí aplica el que lamentablemente es la excepción, no es la regla. Desde luego se nos presenta esta situación lamentable, dolorosa para la familia y nuestros adversarios se alborotan los zopilotes. Esto no tiene que ver con la actuación responsable que ha caracterizado a la Secretaría de la Defensa”

Por otra parte, AMLO compartió que la muerte de Heidi Mariana en Nuevo Laredo, Tamaulipas y sus circunstancias está siendo investigada por instrucción directa de Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena.

Asimismo, aclaró que se va a castigar a quienes resulten responsables de la muerte de Heidi Marina por una bala perdida.

AMLO aclaró que se actuará de inmediato para dar castigo a quienes sean responsables por el dolor de la familia de la niña de 4 años,

El 31 de agosto Heidi Mariana y sus familiares se dirigían a consulta en una clínica del IMSS en Nuevo Laredo cuando una persecución armada los envolvió.

A pesar de la presencia de civiles, la balacera entre elementos del Ejército y un presunto grupo criminal tuvo lugar. Una bala impactó y mató a la menor de edad rumbo al hospital De La Bandera del IMSS.

Heidi Mariana viajaba a acompañada de su hermano y una mujer mayor de edad en un vehículo particular pues iba a ser llevada al hospital por dolor de estómago.

Cuando la mujer se encontraba en el sector Centro de Nuevo Laredo, escuchó detonaciones como cohetes y sintió una lesión en el hombro.

Fue el menor de edad quien le dio aviso de que Heidi Mariana estaba muerta. La mujer, al revisar a la niña de 5 años, se dio cuenta de que tenía una herida en la cabeza.

La familia de Heidi Mariana señala directamente a los elementos del Ejército mexicano de haber disparado, matar a la menor de edad y provocar lesiones en la mujer que viajaba con ella.

En los hechos, habrían participado al menos tres unidades del Ejército mexicano, señaló la familia de Heidi Mariana al protestar en las instalaciones del cuartel militar de la Sedena en Nuevo Laredo.

Durante el sepelio en el Panteón Jardín de los Ángeles en Nuevo Laredo, Cristina Aracely Pérez Rodríguez -de 26 años de edad y madre de Heidi Mariana-, pidió justicia al presidente de México.

“Que por favor escuche, que por favor haga justicia, él es padre, es abuelo, y no creo que sienta el dolor que yo estoy siendo, pero espero me comprenda y me pueda ayudar”.

Cristina Aracely Pérez Rodríguez, mamá de Heidi Mariana