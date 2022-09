Morena rechazó un parlamento abierto en el Senado para discutir el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Esto pese a que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, había declarado que se escucharían a los interesados en el tema, informó la periodista Leticia Robles de la Rosa.

Cabe mencionar que varios senadores de la oposición exigieron a Morena realizar un parlamento abierto en el Senado para analizar la iniciativa del presidente AMLO.

No obstante, Morena se opuso a esta petición, por lo que las comisiones encargadas del análisis de la propuesta de reforma se declararon en sesión permanente.

Estas comisiones son:

Comisión de Justicia

Comisión de Estudios Legislativos Segunda

La iniciativa sobre la Guardia Nacional, la cual ya fue previamente aprobada en fast track en la Cámara de Diputados, será analizada por ambas comisiones el día de mañana, miércoles 7 de septiembre.

Ricardo Monreal dice que hay “presión” para aprobar reforma de Guardia Nacional; no apoya fast track

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que existe una fuerte “presión” para aprobar la iniciativa del presidente AMLO que pretende que la Guardia Nacional pase a ser de la Sedena.

No obstante, Ricardo Monreal dijo que en el Senado no ocurrirá lo mismo que en la Cámara de Diputados, pues la iniciativa de reforma no será votada en fast track como lo solicitó el presidente.

Y es que en entrevista con Carmen Aristegui, el senador se manifestó a favor de discutir y analizar con calma la propuesta que busca modificar las siguientes leyes de la Constitución:

Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley de la Guardia Nacional

Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana

Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana

Ricardo Monreal advierte que no darán fast track a ley de Guardia Nacional (Ricardo Monreal / Twitter)

AMLO cambia de opinión sobre la militarización

El presidente AMLO busca que la Guardia Nacional pase a la Sedena para que, según él, la institución no se corrompa en el futuro y no porque busque militarizar el país.

No obstante, durante su conferencia matutina de este 6 de septiembre, el presidente AMLO fue cuestionado sobre la militarización, ya que le recordaron que él estaba en contra y había propuesto en campaña regresar al Ejército a sus cuarteles.

A lo que el presidente AMLO respondió: “Sí, cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron”.

AMLO (Andrea Murcia / Andrea Murcia)

Con información de El Financiero.