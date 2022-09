AMLO dijo que exhibirá en la mañanera a los senadores que voten contra la adhesión de la Guardia Nacional al Ejército; por su parte, el senador Ricardo Monreal reveló cómo será el voto de Morena en la minuta el próximo martes 6 de septiembre.

Durante la conferencia mañanera de hoy 5 de septiembre, AMLO indicó que exhibirá a quienes voten en contra de la ley de Guardia Nacional , pues es un asunto de “interés mayor”.

Su declaración se da luego de que los opositores a su movimiento hayan señalado que votaran en contra de la reforma de AMLO, pues acusan que con ella se pretende militarizar al país.

Por su parte, el senador de Morena, Ricardo Monreal, adelantó cómo votará el partido en relación a la ley de Guardia Nacional.

Esto luego de que el pasado 3 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó la ley de Guardia Nacional, turnándola ahora al Senado de la República.

Dicha iniciativa llegará a la Cámara alta el próximo martes 6 de septiembre , para que sea votada por los senadores y las senadoras.

AMLO comentó que no se quedará callado al conocer quiénes fueron los senadores que votaron en contra de la ley que busca la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena.

Pues, conforme a sus palabras, va a respetar la decisión de quienes voten en contra, pero en las conferencias mañaneras dirá qué senadores no apoyaron su iniciativa.

AMLO aseguró que no se trata de una amenaza o advertencia para que voten a su favor, pero se traya de un tema de interés mayor.

En donde debe estar por encima el interés general, “el interés del pueblo”.

“Con la Guardia, claro que no me voy a quedar callado, o sea, si en el caso de la Guardia veo que hay senadores que votan en contra vamos a respetar su decisión, pero aquí vamos a hablar sobre el tema, y no es amenaza ni advertencia, no, es que se trata de intereses superiores”

AMLO