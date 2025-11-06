La Cámara de Diputados continúa discutiendo el Presupuesto de Egresos 2026 que, según la información, contempla un importante recorte a la seguridad del país y otros rubros.

Con 358 votos a favor y 133 en contra, la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general el Presupuesto de Egresos 2026 y las reducciones se siguen discutiendo en el pleno.

Presupuesto de Egresos 2026 prevé un recorte a la seguridad

De acuerdo con la información, la propuesta del Presupuesto de Egresos 2026 marca la reducción de 461 millones de pesos en materia de seguridad, que sería un 3.7% en términos reales.

Aunque se prevé otorgar más recursos, alrededor de 11.1 millones de pesos, a las funciones de orden público y seguridad interior, el recorte sigue siendo de 10 mil millones para los municipios.

El corte a la seguridad en el Presupuesto de Egresos 2026 ha sido fuertemente criticado, principalmente luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en un ataque directo.

Cabe mencionar que este no será el único recorte, pues también se prevé una disminución a áreas dedicadas a recreación, cultura y turismo, así como al Poder Judicial.