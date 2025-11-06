Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, negó que exista un recorte en esta materia en el Presupuesto de Egresos 2026.
En entrevista con Juan Becerra, la diputada Jessica Saiden Quiroz negó que se esté debilitando la seguridad del país y aseguró que se trata de una reasignación del presupuesto.
Jessica Saiden niega recorte a seguridad en el Presupuesto de Egresos 2026
La diputada Jessica Saiden negó que se contemple un recorte a la seguridad nacional en el Presupuesto de Egresos 2026; al contrario, se estaría aumentando un 17.22% respecto a 2025.
Más que un debilitamiento, dijo, el Presupuesto de Egresos 2026 contempla un reforzamiento y consolidación a la seguridad nacional a partir de:
- Incremento de equipamiento y nueva tecnología
- Renovación de sistemas de videovigilancia
- Creación del nuevo Centro Nacional de Inteligencia
- Modernización de plataformas de datos criminales
Jessica Saiden criticó que se esté hablando de un recorte a la seguridad en el Presupuesto de Egresos 2026 cuando la realidad es que se está haciendo una reasignación para su reforzamiento.
“Se ha estado criticando mucho una disminución, pero realmente es una reasignación del presupuesto, pero se sigue reforzando el sistema de seguridad”Jessica Saiden Quiroz
Respecto a la confianza de ciudadanía a los cuerpos de seguridad, Jessica Saiden dijo que este es uno de los puntos principales y ejes de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaim.