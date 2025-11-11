Con una votación unánime, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la reforma para integrar nuevas disposiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente:

Con un total de 447 votos a favor por cero en contra y cero abstenciones, este 11 de noviembre avanzó en la Cámara de Diputados, la reforma que integra nuevas disposiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Por medio de la anexión de los nuevos criterios, se podrá continuar con la incorporación del concepto y regulación de las Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas (OMEC), que derivará en estas acciones:

Reconocimiento legal en México de las OMEC como figuras válidas de conservación

Posibilidad de ampliar la cobertura ecológica sin necesidad de que se decreten nuevas áreas naturales protegidas

Flexibilidad territorial, es decir que se permitirá conservar zonas que no encajan en el modelo clásico de parque o reserva

Participación comunitaria, ha que se podrá abrir la puerta a que los ejidos, comunidades indígenas y propietarios privados sean reconocidos como actores de conservación

Cabe destacar que al tratarse de una reforma a una ley federal, las adiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente requiere de una aprobación bicameral, por lo que ahora pasará al Senado.

¿Qué es la reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente?

En la propuesta de reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de resalta que su objetivo principal es el de la creación y regulación de los OMEC, mecanismos cuyas características son estas:

Instrumentos internacionales que permiten conservar ecosistemas sin necesidad de declarar una reserva oficial

No requieren decreto oficial, pero deben demostrar que conservan biodiversidad de forma efectiva y duradera

Se ponen en marcha en territorios comunitarios, privados, ejidales o productivos que mantienen funciones ecológicas clave

No obstante, es necesario mencionar que a nivel internacional, los OMEC han enfrentado críticas en las que se advierte que sin vigilancia efectiva, podrían usarse como fachadas para evitar declarar reservas formales.