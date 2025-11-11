Con una votación unánime, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la reforma para integrar nuevas disposiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente:
- 447 votos a favor
- 0 votos en contra
- 0 abstenciones
Con un total de 447 votos a favor por cero en contra y cero abstenciones, este 11 de noviembre avanzó en la Cámara de Diputados, la reforma que integra nuevas disposiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Por medio de la anexión de los nuevos criterios, se podrá continuar con la incorporación del concepto y regulación de las Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas (OMEC), que derivará en estas acciones:
- Reconocimiento legal en México de las OMEC como figuras válidas de conservación
- Posibilidad de ampliar la cobertura ecológica sin necesidad de que se decreten nuevas áreas naturales protegidas
- Flexibilidad territorial, es decir que se permitirá conservar zonas que no encajan en el modelo clásico de parque o reserva
- Participación comunitaria, ha que se podrá abrir la puerta a que los ejidos, comunidades indígenas y propietarios privados sean reconocidos como actores de conservación
Cabe destacar que al tratarse de una reforma a una ley federal, las adiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente requiere de una aprobación bicameral, por lo que ahora pasará al Senado.
¿Qué es la reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente?
En la propuesta de reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de resalta que su objetivo principal es el de la creación y regulación de los OMEC, mecanismos cuyas características son estas:
- Instrumentos internacionales que permiten conservar ecosistemas sin necesidad de declarar una reserva oficial
- No requieren decreto oficial, pero deben demostrar que conservan biodiversidad de forma efectiva y duradera
- Se ponen en marcha en territorios comunitarios, privados, ejidales o productivos que mantienen funciones ecológicas clave
No obstante, es necesario mencionar que a nivel internacional, los OMEC han enfrentado críticas en las que se advierte que sin vigilancia efectiva, podrían usarse como fachadas para evitar declarar reservas formales.