La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos 2026 este jueves y parte de la reasignación contempla un aumento de 1.5 mil millones de pesos al sector medioambiental.

Tras más de 20 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la reasignación de los casi 18 mil millones del Presupuesto de Egresos 2026 y beneficiará a varios sectores:

Medio ambiente

Educación

Tecnología

Cultura

Trabajo

Aprueban Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM / Daniel Augusto)

Sector medioambiental recibe 1.5 mil millones de pesos más en Presupuesto de Egresos 2026

De acuerdo con la información, el Presupuesto de Egresos 2026 contempla alrededor de 44 mil millones de pesos, 4% menos de lo destinado en el paquete económico 2025.

Adicionalmente a esto, la Cámara de Diputados destinó 1.5 mil millones de pesos más al sector medioambiental en la etapa de reasignación del Presupuesto de Egresos 2026.

Dentro del monto destinado al sector medioambiental, el Presupuesto de Egresos 2026 está considerando: