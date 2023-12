Cállate chachalaca: Xóchitl Gálvez, precandidata de las elecciones 2024, declaró tajantemente que se niega a usar la emblemática frase para señalar las malas prácticas presidenciales de AMLO.

Pues, aunque su origen y significado están relacionados con la misma descalificación al Poder Ejecutivo Federal, la representante de la oposición prefiere criticar su labor desde otro discurso.

“Yo no le voy a decir cállese chachalaca”, aseguró Xóchitl Gálvez, quien si bien no recurrió a tal enunciado, tampoco tuvo reparo en irse en contra de AMLO y su administración.

Ante tal escenario, para entender la singular postura , te contamos cuál es el origen y significado de la frase que la presidenciable de la coalición “Fuerza y Corazón por México” se niega a usar.

Durante su campaña presidencial de 2006, uno de los enfrentamientos constantes de AMLO sucedía con el entonces presidente de México, Vicente Fox, quien había tomado el poder desde el año 2000.

Y es que AMLO exigía al titular del Poder Ejecutivo Federal no intervenir en el proceso electoral ni dar una preferencia evidente por su contrincante, el candidato del PAN en turno, Felipe Calderón.

“Cállate chachalaca” originó AMLO pidiéndole a Vicente Fox que guardara silencio, tomando en cuenta que éste, en repetidas ocasiones, también criticó su labor como Jefe de Gobierno de la CDMX.

En cuanto al significado, tal se relaciona con que la chachalaca es un ave del continente americano que se distingue por ser ruidosa y emitir un canto calificado como irritante y molesto para los oídos .

Así pues, haciendo referencia a dicha especie y en una comparativa con las desagradables declaraciones de Vicente Fox, AMLO dio origen a la ahora popular frase “Cállate chachalaca”.

De acuerdo con Xóchitl Gálvez, tal como AMLO se quejó en un pasado, él se ha ocupado de interferir en el camino a las elecciones 2024 por la presidencia de México al hacerle publicidad a Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la precandidata de la oposición se niega a utilizar la frase “Cállate chachalaca ” para pedir que guarde silencio y se ocupe solo de sus responsabilidades presidenciales.

Pues, asegura Xóchitl Gálvez, a pesar de que AMLO demerite su trabajo en la contienda federal, ella sí le guarda respeto en su faceta presidencial aunque esté cometiendo graves errores democráticos.

“Señor presidente, yo no le voy a decir cállese chachalaca porque me parece una falta de respeto. A diferencia de usted, yo sí respeto las leyes, las instituciones y la investidura presidencial, por eso me dirijo a usted con mucha preocupación al ver cómo interviene a diario en el proceso electoral”.

Xóchitl Gálvez